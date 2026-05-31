10 آلاف خدمة صحية مجانية للمواطنين في الغربية خلال عيد الأضحى.. وفرق التأمين الطبي تجوب النوادي والمتنزهات

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، نجاح خطة التأمين الطبي بالمحافظة، مؤكدًا تقديم 10 آلاف و336 خدمة صحية متنوعة للمواطنين من خلال فرق المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية المنتشرة بمصليات العيد والنوادي والمتنزهات والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على توفير الرعاية الصحية للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن فرق المبادرات الرئاسية نجحت في الوصول إلى 9276 مواطنًا من مختلف الفئات العمرية المستهدفة بالكشف المبكر، مع تحويل الحالات التي تم اكتشافها إلى مستشفيات المحافظة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المديرية دفعت بـ90 فريقًا طبيًا من فرق المبادرات الرئاسية للتواجد وسط المواطنين في أماكن التجمعات والاحتفالات خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بتكثيف الخدمات الصحية والوصول للمواطنين في أماكن تواجدهم.

خدمات طبية علاجية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قدمت 3857 خدمة، فيما قدمت مبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي 2159 خدمة، إلى جانب تقديم 1631 خدمة من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وأضاف أن منافذ فحص المقبلين على الزواج استمرت في العمل خلال عطلة العيد تيسيرًا على المواطنين، حيث تم تقديم 578 خدمة، بالإضافة إلى تقديم 708 خدمات ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال وحديثي الولادة.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد محسن منسق عام القوافل الطبية بالغربية، أن سيارات القوافل الطبية شاركت في تقديم الخدمات للمواطنين بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بإجمالي 405 خدمات طبية متنوعة، إلى جانب استمرار جهود فرق التوعية والتثقيف الصحي،كما تم تقديم 1203 خدمات ضمن مبادرة تنمية الأسرة، شملت توفير 1156 وسيلة تنظيم أسرة متنوعة ما بين طويلة وقصيرة المفعول.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح الدكتور الحسين فتوح مدير إدارة المبادرات، أن فرق المبادرات الرئاسية تم توزيعها وفق خريطة التكدسات وأماكن التجمعات الأعلى كثافة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.