تكثيف أعمال النظافة خلال عيد الأضحى ورفع 500 طن مخلفات بحي ثان المحلة في الغربية

نفذت حملة نظافة مكبرة ومكثفة بعدد من المناطق بنطاق حي ثان المحلة، لرفع التراكمات وتحسين مستوى النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وفي استجابة لشكاوى أهالينا بالمحلة.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الحملة رفع التراكمات وبؤر المخلفات بالطريق الدائري، ومناطق الششتاوي، وشارع 10 بعزبة خضر، وسكة قطور، وشارع القاضي، ومنطقة بلازا، وشارع سكة زفتى، وشارع طلعت حرب بمنطقة الجمهورية،وشارك في الحملة معدات مراكز المحلة وسمنود وطنطا وكفر الزيات، إلى جانب معدات حي أول وحي ثان المحلة، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه نحو 500 طن من المخلفات والتراكمات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات على مدار أيام العيد، للحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة لأهالينا.

عدم إلقاء القمامة

وناشد المحافظ المواطنين بعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على النظافة العامة والصحة العامة.