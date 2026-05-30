شروط صارمة لمنح تراخيص التنقيب عن الآثار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لا تهاون مع مخالفات البناء.. محافظ الغربية يتابع حملات الإزالة الفورية بالمحلة

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة المحلة الكبرى في تنفيذ حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة القانون.

توجيهات محافظ الغربية 

وشهد مركز المحلة الكبرى تنفيذ 5 حالات إزالة كلية بعدد من الوحدات المحلية، حيث قامت الوحدة المحلية بمحلة أبوعلي بتنفيذ حالتي إزالة بقرية محلة أبوعلي، شملت إزالة سور من البلوك على مساحة 20 سهمًا، إلى جانب إزالة مبنى من البلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة قيراط كامل، وذلك إزالة كلية في المهد.

ردع مخالفين 

كما نفذت الوحدة المحلية بميت الليث هاشم حالتي إزالة، الأولى بعزبة عبدالقادر التابعة لقرية ميت الليث، وتمثلت في إزالة مبانٍ من البلوك الأبيض على مساحة قيراط و13 سهمًا، بينما تضمنت الحالة الثانية إزالة حفر قواعد لعمل هنجر على مساحة 2 قيراط و14 سهمًا بناحية ميت الليث، وتمت الإزالة كلية.

وفي نطاق الوحدة المحلية بمحلة حسن، جرى تنفيذ إزالة كلية بعزبة الشراكي، حيث تم إزالة تطوير صاج فوق مزرعة ببلوك قديم على مساحة 150 مترًا مربعًا، وذلك في إطار التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية ، أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل بكامل طاقتها خلال فترة العيد لرصد أي متغيرات مكانية أو محاولات تعدٍ على الأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة الإزالة الفورية لأي مخالفة فور وقوعها، وعدم السماح باستغلال الإجازات في تنفيذ أعمال بناء مخالفة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة والتعامل بكل حسم مع المخالفين، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحق الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

