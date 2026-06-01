تدخل عاجل لإصلاح خط المياه الرئيسي في طما بسوهاج

شهد شارع الجمهورية بمدينة طما شمالي محافظة سوهاج، حالة من الارتباك المروري، عقب حدوث كسر مفاجئ بأحد خطوط المياه الرئيسية؛ ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه إلى الشارع وتعطل حركة السير جزئيًا، وسط تحركات سريعة من الأجهزة التنفيذية لاحتواء الموقف وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

ماذا حدث؟

وفور رصد العطل، دفعت الوحدة المحلية بمدينة طما بالمعدات اللازمة وفرق العمل إلى موقع الكسر، حيث بدأت أعمال شفط تجمعات المياه التي غمرت أجزاء من الطريق وتسببت في إعاقة حركة المواطنين والمركبات، خاصة مع وقوع الكسر بأحد الشوارع الحيوية التي تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

ومن المقرر أنه عقب الانتهاء من رفع المياه المتراكمة، تنتقل فرق الصيانة إلى المرحلة التالية من التعامل مع الأزمة، حيث يتم تنفيذ أعمال الحفر بمحيط موقع الكسر للوصول إلى مصدر العطل بدقة.

وتحديد حجم التلفيات ونطاق الإصلاح المطلوب، تمهيدًا لبدء أعمال الصيانة الفنية وإعادة تشغيل الخط بكامل كفاءته.

وشهد محيط المنطقة متابعة ميدانية مستمرة من مسؤولي الوحدة المحلية وشركة المياه، للتأكد من سرعة إنجاز الأعمال وتقليل آثار العطل على المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحفر والحفاظ على سلامة المارة خلال تنفيذ أعمال الإصلاح.

وأكدت الجهات المعنية أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة للانتهاء من إصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن التعامل الفوري مع البلاغ ساهم في الحد من تفاقم المشكلة ومنع امتداد تجمعات المياه إلى مناطق أخرى بالشارع.

ويأتي ذلك في إطار الاستجابة السريعة للأعطال الطارئة التي قد تؤثر على المرافق العامة أو حركة المواطنين، حيث تستهدف أعمال الإصلاح إعادة انتظام ضخ المياه واستقرار الخدمة، إلى جانب إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها الكاملة بشارع الجمهورية، أحد أهم الشوارع الرئيسية بمدينة طما.