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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن مايكسترو V800 الفاخرة.. مساحة رحبة وتقنيات فاخرة

مايكسترو V800
مايكسترو V800
صبري طلبه

استطاعت مايكسترو أن تخطف الأنظار مجددًا بعد أن كشفت عن النسخة الجديدة كليًا V800، والتي تنتمي إلى فئة المركبات الفان الفاخرة، لتسجل بذلك ثاني ظهور للعلامة في سوق السيارات بعد تقديم طراز S800 السيدان.

وتعد مايكسترو إحدى العلامات التي انطلقت من التعاون بين هواوي ومجموعة جاك الصينية، حيث تسعى من خلال طرازاتها الجديدة إلى توسيع حضورها في الفئات الراقية عبر مزج التقنيات الحديثة مع مستويات مرتفعة من الراحة والتجهيزات.

 مايكسترو V800

محرك وأداء مايكسترو V800

يعتمد الطراز الجديد على نظام دفع كهربائي ممتد المدى، وتضم المنظومة محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 173 حصانًا، إلا أن دوره يقتصر على توليد الكهرباء لدعم النظام وليس دفع السيارة بشكل مباشر، وتتولى محركان كهربائيان مهمة الحركة، حيث تبلغ القوة الإجمالية للمنظومة نحو 530 حصانًا.

 مايكسترو V800

مدى كهربائي يصل إلى 275 كيلومترًا

حصلت مايكسترو V800 على بطارية كبيرة بسعة 63.2 كيلوواط ساعة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدراتها التشغيلية، وتستطيع السيارة السير لمسافة تصل إلى 275 كيلومترًا اعتمادًا على الطاقة الكهربائية فقط، قبل الحاجة إلى الاستعانة بمحرك البنزين المسؤول عن توليد الطاقة، الأمر الذي يوفر مرونة أكبر.

 مايكسترو V800

تصميم مايكسترو V800

تؤكد الأرقام الخاصة بالأبعاد الخارجية توجه السيارة نحو توفير مستويات مرتفعة من المساحة الداخلية، إذ يبلغ طول الهيكل 5495 ملم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 3430 ملم، وتنعكس هذه الأبعاد بشكل واضح على المساحات المتاحة للركاب داخل المقصورة، خاصة في الصفين الثاني والثالث.

 مايكسترو V800

كما اعتمدت الشركة تصميمًا خارجيًا ثنائي اللون يمنح السيارة حضورًا أكثر تميزًا، مع خطوط تصميمية تميل إلى البساطة دون التخلي عن الطابع الفاخر الذي تستهدفه هذه الفئة من المركبات، مع مجموعة من المصابيح الأمامية والخلفية والنهارية بتقنية LED، والارتكاز على جنوط رياضية تتسم بالفخامة.

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