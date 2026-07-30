نائب يطالب بحل أزمة «أرض الزمردة» بسفاجا: 160 أسرة تنتظر التسليم منذ سنوات

تدخل النائب سلمان محمد سلمان، عضو مجلس النواب، لعرض أزمة «أرض الزمردة» بمدينة سفاجا، والتي تخص نحو 160 أسرة تعاقدت رسميًا مع المحافظة للحصول على قطع أراضٍ سكنية، وسددت كامل المستحقات المالية، لكنها لم تتسلم الأراضي حتى الآن.

وقال النائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن الأزمة بدأت عام 2010، عندما طرحت محافظة البحر الأحمر أراضي سكنية للبيع بنظام التقسيط على أربع سنوات، مشيرًا إلى أن أكثر من 160 أسرة تعاقدت على الأراضي بصورة قانونية، وانتهت من سداد كامل قيمتها خلال عامي 2014 و2015.

وأوضح أن العقود تضمنت بندًا صريحًا ينص على تسليم الأراضي خلال أسبوعين بحد أقصى من تاريخ توقيع العقد، إلا أن المواطنين لم يتسلموا أراضيهم حتى الآن، لافتًا إلى وجود نزاعات إدارية تتعلق بالأرض أدت إلى استمرار الأزمة.

وأشار سلمان إلى أن تأخر التسليم تسبب في زيادة الأعباء على الأسر المتضررة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن الأزمة تمس نحو 650 مواطنًا، وفقًا لمتوسط عدد أفراد الأسر المتعاقدة.

وأضاف أن بعض المواطنين توفاهم الله قبل الحصول على الأراضي التي تعاقدوا عليها، مؤكدًا أن حلم الأسر في بناء منازلها تحول إلى أزمة مستمرة رغم سداد كامل ثمن الأراضي.

ولفت إلى أن بعض المتعاقدين لا يستطيعون التقدم للحصول على أراضٍ ضمن طروحات جديدة، بسبب اعتبارهم سبق لهم الحصول على أراضٍ، رغم عدم تسلمهم قطع الأراضي المتعاقد عليها.

وطالب النائب بسرعة التدخل لحل الأزمة وإنصاف الأسر المتضررة، وتمكينها من الحصول على حقوقها بعد سنوات من الانتظار.