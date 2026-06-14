قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آثار الحكيم تكشف سر اعتزالها: تركت الفن في قمة النجاح واخترت رحلة البحث عن المعنى
300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران.. أحمد موسى يكشف مرحلة ما بعد الحرب الأمريكية
فرنسا تعتزم تحميل مرتكبي التخريب في الأماكن العامة تكاليف الأضرار
القيادة المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 142 سفينة وتعطيل 9 خلال تنفيذ الحصار على إيران
قفزة بـ61.7% في التجارة.. أرقام تكشف قوة التحالف الاقتصادي بين مصر والإمارات
إيران ترفض عرضا أمريكيا مقابل عدم مهاجمة إسرائيل
معاريف: ترامب بحث مع نتنياهو انسحاب إسرائيل من مواقع جنوبي لبنان وجبل الشيخ في سوريا
ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026
ألمانيا تكتسح كوراساو 7-1 في المجموعة الخامسة للمونديال
شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الاسعار الفترة المقبلة.. أعرف هيوصل كام
مفاجأة لعشاق آبل.. انخفاض غير مسبوق في سعر AirPods Pro 3
عاوز يختصر الطريق.. القبض على قائد سيارة نقل سار عكس الاتجاه بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. الأخيرة أرخص سعرًا | صور

سيارات تحمل العلامة اليابانية
سيارات تحمل العلامة اليابانية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات، ومنها التي تحمل العلامة اليابانية، التي تتنوع حسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب إختلاف التجهيزات والفئات والتصميمات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تأتي تويوتا كورولا بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,280,000 و 1,630,000 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

زودت نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طرازCVT، وتقدم السيارة بسعر 1,020,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك 1200cc ، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 775,000 و800,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر

ميتسوبيشي اكسابندر

وتأتي السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، متصل بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية بلغت 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتبدأ أسعار السيارة من 1,300,000 إلى 1,475,000 جنيه.

سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

دعمت سوزوكي اسبريسو بمحرك سعة 1000CC، يستطيع أن ينتج قوة  قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 630,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري أسعار السيارات 2026 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على سائق توكتوك صدم طفلا وهرب بالغربية

المستشار محمد السعيد الشربيني

قرار عاجل بشأن محاكمة 30 متهما في خلية الدعم المالي للإخوان لـ 20 سبتمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني

المرافعة تؤجل محاكمة 32 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان بالتجمع الأول لـ 20 سبتمبر

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد