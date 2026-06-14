5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. الأخيرة أرخص سعرًا | صور

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات، ومنها التي تحمل العلامة اليابانية، التي تتنوع حسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب إختلاف التجهيزات والفئات والتصميمات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تأتي تويوتا كورولا بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,280,000 و 1,630,000 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

زودت نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طرازCVT، وتقدم السيارة بسعر 1,020,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك 1200cc ، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 775,000 و800,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر

ميتسوبيشي اكسابندر

وتأتي السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، متصل بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية بلغت 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتبدأ أسعار السيارة من 1,300,000 إلى 1,475,000 جنيه.

سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

دعمت سوزوكي اسبريسو بمحرك سعة 1000CC، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 630,000 جنيه.