صحة شمال سيناء: تحقيق إنجازات ملموسة تحدث لأول مرة بالقوافل العلاجية بالمحافظة

أكد الدكتور عمرو عادل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، تحقيق إنجازات ملموسة غير مسبوقة تحدث لأول مرة بالقوافل العلاجية بالمحافظة .. مشيرا إلى نجاح فرق القوافل العلاجية خلال العام المالي 2025 - 2026 في تقديم 40,621 خدمة طبية متنوعة للمواطنين، من خلال تنفيذ 64 قافلة علاجية مجانية استهدفت مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن إدارة القوافل الطبية العلاجية تُعد إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة الصحة في الوصول بالخدمات العلاجية إلى المناطق البعيدة والأكثر احتياجاً ، خاصة في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بتحقيق العدالة الصحية وتوفير الرعاية المجانية للجميع وخاصة بوسط سيناء.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى إستمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأهالي شمال سيناء وتوسيع نطاق الخدمات الصحية لتصل إلى كافة المناطق في ضوء خطة مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوصول إلي أقصي درجات رضا المنتفعين.

من جانبه .. قال الدكتور أحمد حسانين منسق القوافل العلاجية، إن إجمالي عدد المترددين على هذه القوافل بلغ 17 ألفا و199 مواطناً، مشيراً إلى تنوع الخدمات المقدمة لتشمل، حالات الكشف: 17,199 حالة ،حالات صرف العلاج: 17,335 حالة ، الفحوصات المعملية: 3,210 فحوصات ،التثقيف الصحي 2,863 مستفيداً ، بالإضافة إلى تقديم 7 خدمات أشعة، وإجراء 7 تحويلات للمستشفيات.

وأشار حسانين، إلي أن مركز العريش كان من أكثر المراكز تنفيذاً للقوافل بـ 26 قافلة، يليه مركز الشيخ زويد بـ 11 قافلة، ثم بئر العبد بـ 9 قوافل، والحسنة 7 قوافل، ورفح 6 قوافل، ونخل 5 قوافل.