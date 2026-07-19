«الأغذية والأعلاف» يجدد الاعتماد الدولي ويعزز رقابة جودة الأعلاف والأسمدة

جدد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية اعتماده الدولي لمعامله للمرة الثانية عشرة على التوالي، ونجح في تنفيذ أكثر من 30 ألف تحليل معملي خلال النصف الأول من عام 2026، في إنجاز يعكس كفاءة منظومة الرقابة على جودة الأعلاف والأسمدة ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة الفحص والرقابة والارتقاء بجودة مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، إن المركز واصل خلال النصف الأول من العام الجاري أداء دوره العلمي والرقابي بكفاءة، محققاً نتائج متميزة في مختلف القطاعات، بما يعزز الثقة في خدماته محليًا ودوليًا.

وأوضح الشربيني أن المركز استقبل 1,937 طلبًا لتسجيل الأعلاف المحلية، و1,200 طلب لتسجيل الأعلاف المستوردة، إلى جانب فحص 4,004 شحنات من إضافات الأعلاف، واستقبال 2,208 عينات خاصة، وإجراء 7,414 تحليلًا معمليًا، وسحب 3,676 عينة رقابية من مصانع الأعلاف، فضلًا عن إصدار 281 شهادة مطابقة للشحنات التصديرية، وتنفيذ 696 تجربة تشغيل لخطوط إنتاج الأعلاف بإجمالي 1,888 عينة.

وأضاف أن المركز حقق أداءً متميزًا في قطاع الأسمدة، حيث استقبل 2,917 شحنة، و2,731 طلب تسجيل، وأصدر 2,021 شهادة تسجيل للأسمدة المحلية والمستوردة، بما يعكس كفاءة منظومة الفحص والتسجيل ودورها في ضمان جودة مدخلات الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى استمرار فروع المركز في أبيس وأسيوط ودمياط في تقديم خدماتها الرقابية والمعملية، حيث استقبلت 2,708 عينات، بالتزامن مع بدء تجهيز الفرع الجديد بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، بهدف توسيع نطاق الخدمات بمحافظات الدلتا وتيسير وصولها للمستفيدين.

وأكد مدير المركز أن تجديد الاعتماد الدولي لمعامل المركز للمرة الثانية عشرة جاء وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025 من جهة الاعتماد الأمريكية A2LA، إلى جانب استمرار تحقيق نتائج متميزة في برامج اختبارات الكفاءة الدولية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الجودة والسلامة وإدارة المخاطر.

ولفت إلى أن المركز شهد خلال الفترة نفسها نشاطًا بحثيًا وعلميًا مكثفًا، شمل متابعة المشروعات البحثية، والمشاركة في لجنة أخلاقيات استخدام الحيوان في البحث العلمي، وإصدار كتيب ملخصات الأبحاث العلمية، فضلًا عن مواصلة النشر العلمي في الدوريات المتخصصة.

ونظم المركز عدداً من البرامج التدريبية المتخصصة، من بينها دورة زراعة وإنتاج المشروم، كما استقبل طلاب الجامعات للتدريب العملي داخل معامل المركز، وشارك في الملتقى الخامس عشر للتوظيف والتدريب بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، دعمًا لتأهيل الكوادر الشابة وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأوضح الشربيني أنه شارك في عدد من المؤتمرات والفعاليات العلمية والرسمية، من بينها الندوة العلمية الدولية الأولى للحجر الزراعي المصري، وورشة عمل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا" لتنمية قطاع الأعلاف في أفريقيا، والاجتماع الوطني لوزارة البيئة، كما استضاف المركز المنتدى السابع لمركز البحوث الزراعية تحت عنوان "الغذاء والتغذية الصحية في ظل الظروف الحالية"، إلى جانب تكريمه تقديرًا لجهوده في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأضاف أن المركز عزز تعاونه مع الجهات المحلية والدولية من خلال استقبال وفد من إحدى الشركات الهندية لبحث فرص التعاون، وعقد لقاءات مع شركات الأسمدة وإضافات الأعلاف لتطوير الخدمات وتيسير إجراءات التسجيل، إلى جانب مواصلة دوره المجتمعي عبر تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية في مجالات التغذية الصحية وسلامة الغذاء، والمشاركة في المبادرات المجتمعية، ونشر المحتوى العلمي والتوعوي عبر مختلف منصاته.

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس استمرار المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف في أداء رسالته الوطنية لتطوير منظومة الرقابة والفحص والبحث العلمي، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي، والارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الزراعية المستدامة.