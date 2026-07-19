محافظ القاهرة يوزع 12 كرسيًا كهربائيًا على ذوي الهمم دعمًا لدمجهم في المجتمع

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتوزيع 12 كرسيًا كهربائيًا متحركًا على عدد من ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، في إطار جهود الدولة لتمكين الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتوفير سبل الدعم التى تساعدهم على ممارسة حياتهم بصورة كريمة ومستقلة.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم، وتحرص على تلبية احتياجاتهم، وتوفير مختلف أوجه الرعاية والدعم لهم، بما يسهم فى دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والمجالات، إيمانًا بقدراتهم ودورهم المهم في مسيرة التنمية.

محافظ القاهرة

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم الدعم اللازم لأنشطة ذوى الهمم، وتوفير البيئة المناسبة لإبراز إمكاناتهم ومواهبهم في مختلف القطاعات، إلى جانب العمل على تذليل أى معوقات قد تواجههم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وثمّن د. إبراهيم صابر الدور الحيوى الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في دعم جهود الدولة، من خلال التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرات التنموية وتحقيق التكافل الاجتماعى، وتقديم الخدمات والرعاية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها ذوو الهمم.

شهد الحفل م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. عز الدين فرغل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة، ومحمد أبو طالب المدير التنفيذى لمؤسسة "خليك ويانا" للتوعية ودمج الحالات الخاصة بالمجتمع، وعدد من قيادات المحافظة.