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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 26 محضرًا وإنذارًا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال والإعلانات بأسيوط

تحرير 26 محضرًا وإنذارًا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال والإعلانات بديروط
تحرير 26 محضرًا وإنذارًا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال والإعلانات بديروط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تنفيذ الحملات المكثفة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال التجارية والإعلانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الشارع العام، وتحقيق الانضباط، والحفاظ على حقوق الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، وبمشاركة مصطفى أمين نائب رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، ومراجعة تراخيص المحال التجارية والإعلانات، للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 26 محضرًا وإنذارًا، تضمنت 17 محضرًا شملت 8 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر لمخالفات تراخيص المحال التجارية، ومحضرين لمخالفات تراخيص الإعلانات، و3 محاضر بيئية، إلى جانب توجيه 9 إنذارات للمخالفين لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون.

وشدّد محافظ أسيوط على مواصلة الحملات الميدانية بمختلف المراكز والأحياء بصورة دورية، لمتابعة مدى التزام الأنشطة التجارية بالاشتراطات القانونية، والتعامل بكل حسم مع أي إشغالات أو مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تمثل تعديًا على الطريق العام، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على الجميع، بما يسهم في تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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