رئيس جامعة بنها: رفع حالة الطوارئ وتوفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الجامعة.



واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي، الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما قدم تهنئته إلى أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة.

وخلال الجلسة تابع الدكتور ناصر الجيزاوي ، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتى انطلقت هذا الأسبوع بكليات الجامعة، موجها بالمتابعة المستمرة لسير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير بيئة آمنة ومناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

كما وجه " الجيزاوي " برفع حالة الطوارئ بالعيادات الطبية بالكليات للتعامل مع أى حالات طارئة ، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والإسعافات الأولية لضمان توفير الخدمة الصحية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

و استعرض " الجيزاوي " خلال الجلسة دورً الجامعة البارزً في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونشرها بين الطلاب والمجتمع، من خلال تنظيم ندوات، دورات، وأنشطة توعوية وإطلاق جوائز سنوية تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، وربطها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى ربط المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان" بالبرامج الجامعية، لتوضيح كيف تسهم في تحسين جودة الحياة والحقوق الأساسية ، وإنشاء مكاتب للدعم النفسي والاجتماعي بكليات الجامعة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم للطلاب ومنسوبي الجامعة، وإنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل الجامعة.

كما استعرض رئيس الجامعة ، محور حقوق الفئات المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالجامعة والذي تضمن إصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية لأكثر من ١٠٠ ألف طالب تغطي إصابات العجز الجزئي أو الكلي عند الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها الطالب في أي مكان ، ومحو أمية ٣٩٣٦٢ مواطن من خلال ٢٧ دورة تدريبية طبقا للتقارير الدورية لهيئة تعليم الكبار، بالإضافة إلي أنه على مدار خمس سنوات قدم صندوق التكافل الطلابي خدماته لعدد ١٨٦٨٥ طالب وطالبة سواء بسداد المصروفات أو شراء أجهزة طبية وتعويضية بإجمالي مبلغ ١٣ مليون جنية تقريبا ، وكذلك استقبال المستشفى الجامعى أكثر من ٥ مليون مواطن بأقسام ووحدات المستشفى المختلفة.