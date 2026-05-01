محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بقرية سدس

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ببا، في افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بقرية سدس، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وأُقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، المقام على مساحة 260 مترًا، بعد أعمال صيانة وترميم، "جهود ذاتية".

جاء ذلك بحضور أحمد علاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، مصطفى رمضان عبد العزيز مدير إدارة أوقاف ببا، حسن عبد الرسول وكيل الإدارة، وليد كامل نائب رئيس المدينة، أحمد عاشور رئيس مجلس قروي سدس، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والطبيعية وأهالي القرية.