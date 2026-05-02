علاء عبد الغني: اعتراض عبد الله السعيد على التبديل خطأ كبير وغير مبرر

علق علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، على اعتراض عبد الله السعيد لاعب الأهلي على قرار تبديله في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بخسارة الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة.

عبد الغني أكد أن هذا التصرف ليس جديدًا من السعيد، حيث تكرر منه عدة مرات هذا الموسم.

وأوضح عبد الغني خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" أن السعيد اعترض على التبديل للمرة الثامنة هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه فعل نفس الشيء في مباراة إنبي الماضية، ولكن دون رد فعل قوي من المدرب معتمد جمال.

وأشار عبد الغني إلى أن السعيد لاعب ذو قيمة كبيرة وله شعبية كبيرة بين الجماهير، لكنه أكد أن تصرفه في تلك المباراة كان خطأ، خصوصًا في ظل أهمية اللقاء والضغط الكبير من الجماهير.

وأضاف أن التبديل هو قرار فني يجب احترامه داخل الملعب، وأكد أن الحالة الانفعالية التي أظهرها السعيد قد تكون بسبب الضغط الجماهيري ولكن هذا لا يبرر التصرف.