الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالسلاح الأبيض في الوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أصيب 3 أشخاص، مساء الجمعة، في مشاجرة نشبت بينهم بقرية الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، بسبب خلافات الجيرة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتباشر النيابة العامة التحقيقات.


تفاصيل البلاغ والإصابات

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين في مشاجرة بالسلاح الأبيض إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين طرف أول، مزارع مسن ونجله، وطرف ثانٍ مزارع مسن آخر، إثر خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة "ن. ح"، 63 عامًا، بجروح في الكتف والعضد الأيمن، وإصابة نجله "م"، 20 عامًا، بجرح نافذ في منطقة الصدر بعد طعنه بمطواة خلال المشاجرة، فيما أصيب الطرف الثاني "ع. م"، 63 عامًا، بسحجات بمنطقة الصدر.

جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، كما جرى تحويل الشاب المصاب بطعنة مطواة في منطقة الصدر إلى مستشفى أسيوط الجامعي، نظرًا لسوء حالته الصحية وحاجته إلى استكمال الرعاية الطبية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بقسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

حظك اليوم السبت 2 مايو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 2 مايو 2026.. بداية لتوازن جديد في حياتك

برج الثور حظك اليوم السبت 2 مايو 2026..لا تسمح لمشاعرك القديمة التحكم في قراراتك الحالي

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2 مايو 2026.. سرعة أفكارك تدفعك إلى التشتت

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

