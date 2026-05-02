إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالسلاح الأبيض في الوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، مساء الجمعة، في مشاجرة نشبت بينهم بقرية الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، بسبب خلافات الجيرة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتباشر النيابة العامة التحقيقات.



تفاصيل البلاغ والإصابات

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين في مشاجرة بالسلاح الأبيض إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين طرف أول، مزارع مسن ونجله، وطرف ثانٍ مزارع مسن آخر، إثر خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة "ن. ح"، 63 عامًا، بجروح في الكتف والعضد الأيمن، وإصابة نجله "م"، 20 عامًا، بجرح نافذ في منطقة الصدر بعد طعنه بمطواة خلال المشاجرة، فيما أصيب الطرف الثاني "ع. م"، 63 عامًا، بسحجات بمنطقة الصدر.

جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، كما جرى تحويل الشاب المصاب بطعنة مطواة في منطقة الصدر إلى مستشفى أسيوط الجامعي، نظرًا لسوء حالته الصحية وحاجته إلى استكمال الرعاية الطبية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بقسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.