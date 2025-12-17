أوقاف الوادي الجديد تعقد اجتماعا موسعا لتعزيز الانضباط الإداري والدعوي

عقد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات الفرعية والقيادات الدعوية، وذلك لمتابعة سير العمل وتعزيز قيم الانضباط والالتزام المؤسسي، في إطار السعي المستمر للارتقاء بمنظومة العمل الدعوي والإداري بالمديرية.

واستهل فضيلته اللقاء بكلمة ترحيبية أعرب خلالها عن تقديره لجهود القيادات الدعوية، واصفًا إياهم بـكتيبة العمل وشركاء النجاح في الميدان، ناقلًا تحيات وتقدير فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لكل الأئمة والعاملين بالمساجد، مؤكدًا أنهم مشاعل النور وحملة أمانة الكلمة الصادقة.

وأصدر مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، حزمة من التوجيهات الحاسمة لضبط الأداء الإداري والدعوي، جاء في مقدمتها التأكيد على عمارة بيوت الله من خلال العناية بنظافة المساجد ودورات المياه وتطهيرها دوريًا، باعتبارها الواجهة الحضارية الأولى للعمل الدعوي.

كما شدد الشيخ رمضان على تفعيل الدور المجتمعي للإمام ليشمل الإصلاح بين الناس، وزيارة المرضى، والتفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع، ليكون الإمام قدوة فاعلة ومؤثرة، وأكد الالتزام بالزي الأزهري والمظهر اللائق، مع التقيد بموضوع خطبة الجمعة ووقتها المحدد دون تجاوز.

وتضمنت التوجيهات تكثيف الرقابة الميدانية المفاجئة من مديري الإدارات، وتفعيل مكاتب التحفيظ والأنشطة القرآنية، مع توثيق الفعاليات ورفعها للمديرية أولًا بأول. كما شدد على ترسيخ الولاء المؤسسي، وتحري الدقة في نقل المعلومات، ومنع أي تصرفات فردية أو إعلانات خاصة تسيء لمكانة الوظيفة.

وأكد أهمية تطوير المقارئ والأنشطة الدعوية والفكرية الموجهة للشباب، مع التواجد الميداني المستمر والاستماع لمقترحات الأئمة والعاملين، وخلق بيئة عمل يسودها التعاون والشفافية.

وفي ختام اللقاء أُكد إرساء مبدأ الثواب والعقاب، من خلال تكريم النماذج المتميزة ومحاسبة أي تقصير يمس هيبة المنبر. كما فُتح باب النقاش، حيث تم الاستماع لاستفسارات مديري الإدارات، وطرح حلول عملية وفورية لكل المعوقات.

واختتم الاجتماع بتوجيه الشكر لوزير الأوقاف على حسن الاختيار، مؤكدين أن المديرية تشهد طفرة ملحوظة في الانضباط والارتقاء، مع تعهد الجميع بمواصلة العمل بروح الفريق لخدمة بيوت الله ونشر الفكر المستنير.