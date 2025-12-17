قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
أوقاف الوادي الجديد تعقد اجتماعا موسعا لتعزيز الانضباط الإداري والدعوي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات الفرعية والقيادات الدعوية، وذلك لمتابعة سير العمل وتعزيز قيم الانضباط والالتزام المؤسسي، في إطار السعي المستمر للارتقاء بمنظومة العمل الدعوي والإداري بالمديرية.

واستهل فضيلته اللقاء بكلمة ترحيبية أعرب خلالها عن تقديره لجهود القيادات الدعوية، واصفًا إياهم بـكتيبة العمل وشركاء النجاح في الميدان، ناقلًا تحيات وتقدير فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لكل الأئمة والعاملين بالمساجد، مؤكدًا أنهم مشاعل النور وحملة أمانة الكلمة الصادقة.

وأصدر مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، حزمة من التوجيهات الحاسمة لضبط الأداء الإداري والدعوي، جاء في مقدمتها التأكيد على عمارة بيوت الله من خلال العناية بنظافة المساجد ودورات المياه وتطهيرها دوريًا، باعتبارها الواجهة الحضارية الأولى للعمل الدعوي.

كما شدد الشيخ رمضان على تفعيل الدور المجتمعي للإمام ليشمل الإصلاح بين الناس، وزيارة المرضى، والتفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع، ليكون الإمام قدوة فاعلة ومؤثرة، وأكد الالتزام بالزي الأزهري والمظهر اللائق، مع التقيد بموضوع خطبة الجمعة ووقتها المحدد دون تجاوز.

وتضمنت التوجيهات تكثيف الرقابة الميدانية المفاجئة من مديري الإدارات، وتفعيل مكاتب التحفيظ والأنشطة القرآنية، مع توثيق الفعاليات ورفعها للمديرية أولًا بأول. كما شدد على ترسيخ الولاء المؤسسي، وتحري الدقة في نقل المعلومات، ومنع أي تصرفات فردية أو إعلانات خاصة تسيء لمكانة الوظيفة.

وأكد أهمية تطوير المقارئ والأنشطة الدعوية والفكرية الموجهة للشباب، مع التواجد الميداني المستمر والاستماع لمقترحات الأئمة والعاملين، وخلق بيئة عمل يسودها التعاون والشفافية.

وفي ختام اللقاء أُكد إرساء مبدأ الثواب والعقاب، من خلال تكريم النماذج المتميزة ومحاسبة أي تقصير يمس هيبة المنبر. كما فُتح باب النقاش، حيث تم الاستماع لاستفسارات مديري الإدارات، وطرح حلول عملية وفورية لكل المعوقات.

واختتم الاجتماع بتوجيه الشكر لوزير الأوقاف على حسن الاختيار، مؤكدين أن المديرية تشهد طفرة ملحوظة في الانضباط والارتقاء، مع تعهد الجميع بمواصلة العمل بروح الفريق لخدمة بيوت الله ونشر الفكر المستنير.

