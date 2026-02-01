قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم جزر مارشال

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .

بينما غادر عدد 12 سفينة  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال (PUTERI SAADONG   ) والتى ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 283 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 67865 طن من الغاز المسال  ، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER )  لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).

وأوضح البيان، أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30122 طن تشمل :   700 طن يوريا و 1968 طن كلينكر و 1200 طن مولاس و 26254 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61704 طن تشمل : 34700 طن ذرة و 9702 طن حديد و 7100 طن خردة و 7698 طن قمح و 84 طن مواسير و 570 طن ابلاكاش و 1850 طن بضائع متنوعة .

بينما  أشار البيان ، إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1909 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2549 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54828 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30841 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2487 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وإمبابة، و عدد 5 وحده نهرية (بارج) بعد أن قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 3136 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة إمبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4709 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 4645 طن تشمل خضروات وفواكه ومفاتيح ليد سيارات وموصلات كهربائية وقطاعات حديد وأقمشة و منسوجات و ملابس وضفائر سيارات وعدادات وفايبر جلاس منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – التشيك – اسبانيا – بولندا - سلوفيكيا - فرنسا – سلوفينيا – رومانيا – المجر – استوريا - بلجيكا .

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

