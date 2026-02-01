ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم جزر مارشال

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .

بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال (PUTERI SAADONG ) والتى ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 283 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 67865 طن من الغاز المسال ، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).

وأوضح البيان، أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30122 طن تشمل : 700 طن يوريا و 1968 طن كلينكر و 1200 طن مولاس و 26254 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61704 طن تشمل : 34700 طن ذرة و 9702 طن حديد و 7100 طن خردة و 7698 طن قمح و 84 طن مواسير و 570 طن ابلاكاش و 1850 طن بضائع متنوعة .

بينما أشار البيان ، إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1909 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2549 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54828 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30841 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2487 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وإمبابة، و عدد 5 وحده نهرية (بارج) بعد أن قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 3136 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة إمبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4709 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 4645 طن تشمل خضروات وفواكه ومفاتيح ليد سيارات وموصلات كهربائية وقطاعات حديد وأقمشة و منسوجات و ملابس وضفائر سيارات وعدادات وفايبر جلاس منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – التشيك – اسبانيا – بولندا - سلوفيكيا - فرنسا – سلوفينيا – رومانيا – المجر – استوريا - بلجيكا .