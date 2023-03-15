الثلوج تغطي جبال اللوز بالسعودية| فيديو

وثق مقطع فيديو، اكتساء جبال اللوز، في نيوم بمنطقة تبوك السعودية، بالثلوج بعد هطول الأمطار الغزيرة مع زخات البرد والثلج.

وأظهر مقطع الفيديو، اكتساء الجبال باللون الأبيض، بسبب الثلوج التي غطتها بالكامل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، شكّل هطول الأمطار الغزيرة وزخات البرد وتساقط الثلوج، لوحة جماليه فريدة في مرتفعات جبال اللوز.

وكثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج وهطول الأمطار من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث، نتيجة كثافة الحركة من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا إلى تلك المواقع.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، قال في وقت سابق إن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح مغبرة.