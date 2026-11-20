أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، فوز الفيلم الوثائقي «يوم الغضب: حكايات من طرابلس»، إخراج رانية الرافعي، بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وذلك بعد منافسة ضمت مجموعة من الأعمال الوثائقية المتميزة.

وضمت لجنة تحكيم الجائزة المخرجة والباحثة السينمائية فيولا شفيق (ألمانيا، مصر)، والمدير الفني لمهرجان «ميلينيوم دوكس أجينست جرافيتي» كارول بيكارتشيك (بولندا)، والمونتير قتيبة برهمجي (سوريا).

وتبلغ مدة فيلم «يوم الغضب: حكايات من طرابلس» 120 دقيقة، ويتناول قصة مدينة وانتفاضاتها؛ إذ يتتبع طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، متنقلًا بين أجيال وفصائل مختلفة، في عمل يقدم قراءة إنسانية وسياسية لتاريخ المدينة وتحولاتها.

ورانية الرافعي مخرجة لبنانية تتناول أعمالها موضوعات اجتماعية وسياسية، وأخرجت عددًا من الأفلام الوثائقية التلفزيونية التي تستكشف قضايا معاصرة في لبنان والمنطقة العربية والعالم. وعُرض فيلمها الطويل الأول «74: استعادة لنضال» للمرة الأولى في مهرجان مارسيليا للأفلام الوثائقية عام 2012، وشارك بعد ذلك في مهرجانات سينمائية حول العالم.

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.