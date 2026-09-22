موجز اخبار الوادي الجديد| رفع كفاءة الميادين والطرق في بلاط.. ومدير الأوقاف يعقد اجتماعا بالأئمة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع أعمال تحسين البيئة ورفع كفاءة الميادين والطرق



تابع عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد يرافقه محمد زين نائب أول رئيس المركز وكامل محمد نائب ثان رئيس المركز؛أعمال تحسين البيئة ورفع كفاءة المظهر العام، والتي شملت تنفيذ أعمال الترميمات والدهانات بالميادين والطرق العامة.

وتضمنت الأعمال رفع كفاءة عدد من العناصر والمواقع العامة، وإجراء أعمال الدهانات والتجميل، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمدينة وإضفاء مظهر حضاري يليق بأهالي مركز بلاط.

وأكد رئيس المركز على أهمية استمرار أعمال التجميل ورفع كفاءة المرافق والمواقع العامة، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات ميدانية، والحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود مركز ومدينة بلاط للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة والمظهر الحضاري بمختلف المناطق تنفيذا لتوجيهات معالي الوزيرة واستعدادا للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد بمركز ومدينة بلاط.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمركز ومدينة بلاط، علاوة إلي الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

مدير عام أوقاف الوادي الجديد يعقد اجتماعا بالأئمة

عقد رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً بالسادة الأئمة والخطباء بقاعة دار المناسبات بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، بحضور إبراهيم محمد أحمد، مدير شئون الإدارات بالمديرية، ومحمد عبد الظاهر علي، مدير إدارة أوقاف الخارجة، وعاطف الديب، مسئول المأموريات بمصلحة الضرائب العقارية.

​استهل الشيخ رمضان يوسف صالح الاجتماع بكلمة جامعة أشاد فيها بالدور الريادي والأصالة التي يضطلع بها أئمة وعلماء الأوقاف في بناء الوعي الرشيد وترسيخ قيم المواطنة والصالح العام، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام والكامل بكافة التعليمات والضوابط الوزارية الصارمة المنظمة للعمل الدعوي داخل المساجد.

كما شدد فضيلته على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، وضبط الخطاب الديني ليكون منبراً هادفاً للنور والتنوير، داعياً إلى التوسع في إقامة المقارئ القرآنية والأسابيع الثقافية والأنشطة التثقيفية لمختلف الفئات العمرية، مع الاستمرار في تنفيذ الجولات والمتابعات الميدانية المكثفة بكافة المساجد والزوايا لضمان استقرار سير العمل على أكمل وجه.

​عقب ذلك، انتقل الحوار إلى عاطف الديب، مسئول المأموريات بمصلحة الضرائب العقارية، والذي ألقى كلمة تفصيلية موسعة تناول فيها أحكام وقوانين الضرائب العقارية واللوائح المنظمة لها، مبيناً الأهداف التنموية لهذه التشريعات وكيفية تعزيز الموارد العامة التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين.

وأوضح عاطف الديب آليات الإعفاءات الضريبية وطرق السداد والتسهيلات المقدمة للمواطنين لرفع أي غموض أو لبس حول هذه الإجراءات، مستعرضاً الأبعاد المجتمعية والتوعوية للضرائب العقارية، ومؤكداً على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه السادة الأئمة والعلماء بصفتهم قادة رأي ومحل ثقة لدى المجتمع، لتبسيط هذه القوانين والمفاهيم الوطنية والرد على استفسارات الجمهور وتوعيتهم بالواجبات والأنشطة التنظيمية من خلال خطب الجمعة والندوات واللقاءات التثقيفية المقامة بالمساجد.

​واختُتم اللقاء بتقديم الشكر والتقدير للحضور، مع التأكيد على استمرار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين مديرية الأوقاف ومختلف المؤسسات الخدمية والتنفيذية والمتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بالرسالة الدعوية والمجتمعية وخلق بيئة واعية تسهم في خدمة أبناء المحافظة.



رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يكرم عمال الوحدة المحلية



قام اللواء أ.ح مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، بتكريم عمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، إلى جانب عدد من العمال بالوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، تقديرًا لما يبذلونه من جهد وعطاء مخلص في مواقع العمل المختلفة.

كما شمل التكريم محمود عبد الكريم، مساعد رئيس المركز، تقديرًا لجهوده ومشاركته الفعّالة في منظومة العمل، وما يقدمه من دعم ومتابعة للأعمال الميدانية بمختلف القطاعات.

وأكد رئيس المركز خلال التكريم أن العامل المجتهد شريك أساسي في أي نجاح يتحقق على أرض الواقع، مشيدًا بما يقدمه العمال من جهود يومية في أعمال النظافة والتجميل ورفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما جاء التكريم تقديرًا لمشاركتهم الفعّالة في مبادرة «من قرية لقرية»، وهي مبادرة ميدانية تستهدف الانتقال بجهود العمل والخدمات من قرية إلى أخرى، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المواقع المختلفة، حيث كان لعمال المركز والقرى دور بارز ومؤثر في تنفيذ أعمال المبادرة ونجاحها على أرض الواقع.

ويعكس هذا التكريم حرص رئيس المركز على دعم وتحفيز العناصر المتميزة، وترسيخ ثقافة التقدير داخل منظومة العمل، والتأكيد على أن كل يد تعمل بإخلاص تستحق الشكر والاحترام.