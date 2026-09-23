قومي المرأة ينظم حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج نور بأسيوط

ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات ، والذى يحظي برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي ، نظم المجلس القومي للمرأة حفل تخريج الدفعة الأولى من فتيان وميسرى برنامج نور للفتيان، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وشهد الحفل حضور الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس بأسيوط، وهبة يوسف محللة برامج تمكين الفتيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، و آية أحمد مشرفة محافظة أسيوط لبرنامجي "نور" و"نورة"، وعدد من شركاء النجاح والداعمين للبرنامج، وبمشاركة نحو 600 فتى من أبناء عدد من قرى مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة.





وأعربت الدكتورة مروة كدواني، عن خالص شكرها وتقديرها للفتيان المشاركين في البرنامج، مشيدةً بالتزامهم وتفاعلهم الإيجابي على مدار رحلة «نور»، مؤكدةً أن الأثر الحقيقي للبرنامج أصبح واضحًا في سلوكياتهم وقدرتهم على إدارة الغضب والانفعالات والتعبير عن مشاعرهم بصورة أكثر إيجابية.

وأشارت إلى أن هذا التغيير ظهر بوضوح منذ الجلسات الأولى؛ حيث كان بعض الفتيان يجدون صعوبة في الالتزام والجلوس والتركيز، و مع مرور الوقت اصبحوا أكثر قدرة على الالتزام والتفاعل وإدارة سلوكياتهم، بما يعكس أثر الأنشطة التفاعلية والتعلم بالممارسة التي يقوم عليها البرنامج، مؤكدة أهمية دعم الفتيان وتمكينهم باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من دعم الفتيات وتعزيز بيئة مجتمعية أكثر وعيًا وتوازنًا، مشيرةً إلى أن تحقيق التغيير المستدام يتطلب مشاركة الفتيان والفتيات معًا في بناء مستقبل أكثر إيجابية.

وتضمنت الاحتفالية تكريم نحو 600 فتى من أبناء محافظة أسيوط، إلى جانب تكريم الميسرين والميسرات تقديرًا لدورهم في تنفيذ البرنامج ودعم رحلة التعلم والتمكين، كما شهدت الاحتفالية أيضًا تكريم 5 مبادرات مجتمعية نفذتها 30 فتاة من بطلات نورة، عقب استكمالهن رحلة البرنامج الأساسية المكونة من 40 جلسة، وقد مثّلت هذه المبادرات انتقالًا مهمًا من التمكين الفردي إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة، حيث سخّرت الفتيات ما اكتسبنه من معارف ومهارات في رفع الوعي تجاه عدد من القضايا المجتمعية، من بينها ختان الإناث، وزواج الأطفال، والتحرش، والعنف والتنمر، وقد تم تكريم المبادرات وبطلاتها من قبل المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لمساهمتهن في تحويل المعرفة والمهارات المكتسبة إلى مبادرات ذات أثر داخل مجتمعاتهن.

وتجدر الإشارة الى أن برنامج «نور» يستهدف الفتيان من سن 10 إلى 14 عامًا، من خلال مسار تدريبي متكامل يضم 14 جلسة، تهدف إلى تعزيز وعي الفتيان بذاتهم وبعلاقاتهم مع الآخرين، وتنمية مجموعة من المهارات والقيم الداعمة لبناء شخصية أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ قرارات إيجابية، موضحة أن الجلسات تضمنت موضوعات محورية، من أبرزها إدارة المشاعر، وبناء العلاقات الصحية، والتعامل مع ضغط الأقران، والتواصل الفعّال، ودعم الفتيات وتعزيز الشراكة والاحترام المتبادل، ونبذ العنف، بما يسهم في ترسيخ بيئة أكثر أمانًا ودعمًا للأطفال داخل أسرهم ومجتمعاتهم.

وامتدت رحلة البرنامج إلى 9 قرى بمحافظة أسيوط، هي(سوالم البحرية، عرب القداديح، كوم المنصورة، العونة، الشامية، جحدم، الحواتكة، دوينة، والنخيلة).