القومي للمرأة يستعرض "الميثاق الوطني للولادة الآمنة"

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة سلمى دوارة، مقررة اللجنة، اجتماعها الدوري بمقر المجلس، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة.

قدمت الدكتورة سلمى دوارة ملخصًا لأبرز أنشطة اللجنة خلال الفترة السابقة، إلى جانب المشاركات والزيارات التي قامت بها بصفتها مقررة للجنة.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، حيث تم طرح عدد من الموضوعات المقترحة للندوات والفعاليات التوعوية، من بينها مكافحة الإدمان والمخدرات، والتطورات الحديثة في مجالات الطب التجديدي والطب الموجّه، وتأثيرات تغير المناخ على الصحة، وبصفة خاصة صحة المرأة، إلى جانب التوعية بأمراض الكلى وأهمية الكشف المبكر عنها.

كما تقرر استكمال المناقشات بشأن موضوع الندوة المزمع تنظيمها خلال فترة انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.

وعلى هامش الاجتماع، عُقدت مائدة مستديرة لمناقشة موضوع القبالة في مصر، تم خلالها التعريف بالموضوع واستعراض عدد من أوراق العمل والرؤى المقدمة من عضوات وأعضاء اللجنة، إلى جانب استعراض مشروع قرار ذي صلة لا يزال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة.

وشهدت المائدة المستديرة نقاشًا حول أهمية تعزيز جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة خلال مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة، ودور مختلف أعضاء الفريق الصحي في تقديم هذه الرعاية، في إطار من التكامل والتنسيق، ووفقًا للقواعد والمعايير المهنية والضوابط التي تضعها الجهات الصحية المختصة.

وأكدت المناقشات أهمية أن يأتي أي إطار منظم لممارسة القبالة في مصر في ضوء السياسات والضوابط والمعايير التي تعتمدها الجهات المختصة بالدولة، وبما يضمن سلامة الأم والطفل وجودة الخدمة الصحية، ووضوح الأدوار والمسؤوليات داخل الفريق الصحي، وتوفير آليات الإحالة والتعامل الفوري مع الحالات التي تستدعي مستوى أعلى من الرعاية الطبية.

كما أكدت اللجنة أن الأولوية تظل لصون صحة المرأة والطفل، وضمان تقديم خدمات الحمل والولادة في منشآت صحية مؤهلة ومجهزة، ووفقًا للمعايير والاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة، بما يكفل سرعة التدخل الطبي عند الحاجة ويحافظ على سلامة الأم والمولود.

كما استعرض الاجتماع "الميثاق الوطني للولادة الآمنة: حق المرأة المصرية في ولادة آمنة وكريمة"، الصادر عن اللجنة المشتركة التي تضم نقابة أطباء مصر، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للسكان، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في أمراض النساء والتوليد والصحة العامة والجمعيات العلمية المتخصصة.

ويستهدف الميثاق تعزيز مفاهيم الرعاية الصحية الآمنة والكريمة أثناء الحمل والولادة، وترسيخ حق المرأة في الحصول على خدمات صحية ذات جودة، بما يسهم في حماية صحة الأم والطفل، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت لجنة الصحة والسكان في ختام اجتماعها أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المختصة بشأن الموضوعات ذات الصلة بصحة المرأة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وصولًا إلى أفضل الممارسات التي تحقق المصلحة الصحية للمرأة والطفل.