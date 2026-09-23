في اليوم العالمي لها.. وكيل الأزهر السابق يعلن تخريج أول دفعة من الوعاظ اجتازوا دورة لغة الإشارة

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق، عن تخريج أول دفعة دورة تعلم لغة الإشارة لوعاظ الأزهر لتمكينهم من التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

دورة تعليم لغة الإشارة لوعاظ الأزهر

وأكد محمد الضويني، خلال كلمته في احتفالية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، تحت شعار «إعلان حقوق الإنسان للأشخاص الصم»، وذلك بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الدورة لها أهمية خاصة لتعزيز التواصل الفعال مع الصم والبكم والرد على استفساراتهم وأسئلتهم الدينية.

وأوضح وكيل الأزهر السابق، أن هذه الدورة شهدت إقبالا من الوعاظ بالأزهر، لتعليم لغة الإشارة لما يعرفونه من أهميته في عملهم الدعوي،، لإيصال رسالتهم بوضوح إلى كل فئات المجتمع.

وأكد الضويني، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه بتقديم الدعم الكامل لهذه الدورة ماديا ومعنويا على مدار ستة أشهر كاملة من بداية الدورة وحتى تخريج الدفعة الأولى منها.