جولة ميدانية بالأماكن التاريخية بالقاهرة للفائزين بمسابقة ثقافة بلادي

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة برنامجًا ميدانيًا لزيارة الأماكن التاريخية والأثرية بالقاهرة الكبرى، وذلك بعد تكريمهم وإعلان أسماء الفائزين في الموسم الثالث من مسابقة (ثقافة بلادي)، التي نظَّمها المجمع بالتعاون مع وزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة)، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، وإشراف تنفيذي للدكتورة إلهام شاهين، المشرف على الواعظات؛ استكمالًا لما حقَّقته المسابقة من نجاح كبير في موسمَيها الأول والثاني.

مسابقة ثقافة بلادي

وجاء إطلاق الموسم الثالث من المسابقة في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز دوره العِلمي والمجتمعي، ومدِّ جسور التواصل الثقافي بين الطلاب المصريين والوافدين، ودمج الطلاب الوافدين في المجتمع المصري بما يدعم قِيَم الألفة والمودة والتعايش الإيجابي، ويسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، وترسيخ وعي حضاري يقوم على احترام التنوُّع الثقافي والانفتاح الواعي على ثقافات الشعوب المختلفة.

وهدفت مسابقة (ثقافة بلادي) إلى الإسهام في تنمية وعي المجتمع، وتعزيز قدرته على البناء والتنمية، والتعارف على ثقافات البلاد والشعوب الأخرى؛ بما يحقِّق تبادلًا معرفيًّا ومهاريًّا حقيقيًّا، ويعكس رسالة الأزهر في التواصل الإنساني والحوار الحضاري.