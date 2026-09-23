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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيسة المجلس القومي للمرأة تعزيز التعاون

اجتماع مع أعضاء المجلس القومي للمرأة
اجتماع مع أعضاء المجلس القومي للمرأة
أحمد بسيوني

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والمجلس في عدد من الملفات المتعلقة بدعم وتمكين المرأة والأسرة، ومناقشة عدد من المبادرات المقترحة لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، إلى جانب التعاون في ملف الهوية الوطنية وإبراز إسهامات المرأة المصرية ودورها في بناء المجتمع.

وشهد اللقاء حضور كل من الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة ميادة عبد القادر، عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، والمهندسة جيهان توفيق، رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس.

الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة

وأكد المهندس أيمن عطية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مسارات التنمية، مشيرًا إلى حرص محافظة الإسكندرية على ترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومبادرات عملية، بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، بما يسهم في الوصول إلى السيدات والفتيات بمختلف أحياء المحافظة، ودعم قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص حقيقية تسهم في تحسين جودة حياتهن وتعزيز مشاركتهن في المجتمع.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن المرأة المصرية كانت وستظل شريكًا أساسيًا في مسيرة بناء الوطن والحفاظ على هويته، مؤكدًا دعم المحافظة للمبادرات التي تستهدف إبراز النماذج النسائية المصرية الملهمة وتخليد إسهاماتها، فضلًا عن دراسة المقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء، وفي مقدمتها إنشاء منفذ لتسويق منتجات المرأة المصرية بالإسكندرية، بما يسهم في دعم السيدات صاحبات المشروعات وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام منتجاتهن وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة.

من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز التعاون مع محافظة الإسكندرية وتكامل الجهود في تنفيذ برامج ومبادرات المجلس، بما يتوافق مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى أهمية مواصلة العمل للوصول إلى السيدات والفتيات بمختلف المناطق، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وتناول اللقاء عددًا من آليات التعاون المقترحة، من بينها إنشاء منفذ لبيع وتسويق منتجات المرأة المصرية بمحافظة الإسكندرية في إطار مبادرة «المصرية»، بما يتيح فرصًا تسويقية أوسع للسيدات ويدعم مشروعاتهن، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمقر المجلس بالمحافظة وسبل دعم أنشطته وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج والمبادرات التي يقدمها.

كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا المرتبطة بملف الهوية الوطنية، حيث أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أهمية إبراز إسهامات المرأة المصرية عبر التاريخ ودورها في بناء الوطن وخدمة المجتمع، وتعزيز حضور النماذج النسائية المصرية الملهمة في الوعي العام، بما يسهم في تعريف الأجيال الجديدة بما قدمته المرأة المصرية في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار، بحث الجانبان مقترح إطلاق أسماء عدد من السيدات المصريات اللاتي قدمن إسهامات بارزة في خدمة الوطن والمجتمع على عدد من الشوارع والميادين والمنشآت العامة بمحافظة الإسكندرية، تقديرًا لعطائهن وتخليدًا لأدوارهن وإسهاماتهن.

وفي ختام اللقاء، تبادل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدروع التذكارية، تقديرًا للتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ومحافظة الإسكندرية، وتأكيدًا على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المرأة والأسرة ويدعم جهود التنمية بالمحافظة.

الإسكندرية أيمن عطية محافظ الاسكندرية تعزيز التعاون التعاون المشترك

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