الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم

غادرت القاهرة اليوم الأربعاء، الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "القاهرة 2026" التي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر 2026 تحت شعار «رياضات الأداء»، عقب ختام الدورة التي شهدت منافسات وإنجازات وقصص إنسانية ملهمة.

وأكدت بعثات البرامج المشاركة في الألعاب على حسن التنظيم وكرم الضيافة والإحترافية الكبيرة التي قدمتها اللجنة المنظمة للألعاب.

وحرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اللقاء بالوفود قبل مغاردتهم بحفل ختام الدورة وتهنئتهم بالنتائج التي حققوها والمشاركة الايجابية في الألعاب الإقليمية العاشرة "رياضات الأداء" - القاهرة 2026.

وأكد "عبد الوهاب" أن هذه النسخة هي الثالثة التي تنظمها مصر تاريخيا بعد نسختي 1999 و2014 والتي شهدت حضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كأول حدث رياضي يقام تحت رعايته وبتشريفه لحضور حفل الافتتاح.

كما أشاد رؤساء وفود البرامج المشاركة في الألعاب وهي 13 برنامجا إقليميا بالنجاح الكبير الذي قدمته مصر وقدرتها على تقديم نموذجًا متميزًا في استضافة الألعاب الإقليمية، مؤكدين أن النجاح لم يكن فقط في تنظيم المنافسات، وإنما في قدرة مصر على جمع أبناء المنطقة تحت مظلة الرياضة والوحدة والدمج.

وأعرب المشاركون عن امتنانهم لما قدمته مصر على كافة المستويات سواء التنظيمية أو الفنية أو اللوجستية.

وكان حفل ختام الألعاب أقيم بفندق بيراميدز بارك، بحضور رؤساء الوفود وعدد من الشخصيات والمسؤولين، وتضمن الحفل كلمات رسمية، وتكريم رؤساء الوفود والمتطوعين، وتسليم علم الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإعلان الرسمي عن ختام الألعاب، إلى جانب الفقرات الفنية والموسيقية التي اختتمت بها الاحتفالية.

وشهد الحفل تكريم رؤساء الوفود المشاركة والمتطوعين تقديرًا لدورهم في إنجاح فعاليات الألعاب، كما تم تسليم علم الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إيذانًا بإسدال الستار على النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية.

واختتمت الاحتفالية بإعلان ختام الألعاب وإطفاء الشعلة، وسط فقرات فنية وموسيقية، في مشهد عكس الروح التي صاحبت القاهرة 2026 منذ وصول الوفود وحتى اللحظات الأخيرة.