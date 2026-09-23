«رقم قومي لكل قطعة أرض».. الزراعة تكشف كيف تحمي المنظومة الرقمية حقوق الفلاحين

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن منظومة تسجيل الحيازات الزراعية رقميًا تمثل نقلة مهمة في تطوير القطاع الزراعي، موضحًا أن العمل على تنفيذها استمر لسنوات بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لجميع الحيازات الزراعية في مصر.

حماية حقوق المزارعين وتنظيم منظومة الدعم

وأوضح خالد جاد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن فكرة المنظومة تقوم على وجود بيانات دقيقة لكل قطعة أرض، بما يشبه «الرقم القومي» للحيازة الزراعية، وهو ما يساهم في حماية حقوق المزارعين وتنظيم منظومة الدعم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن حماية صغار المزارعين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه يأتيان في مقدمة أهداف المنظومة، من خلال الحد من التلاعب في بيانات الحيازات ومنع إنشاء حيازات وهمية بهدف الحصول على دعم دون وجه حق.

تحديد استحقاق كل مزارع

ولفت إلى وجود نحو 4.4 مليون كارت فلاح، بما يتيح تحديد استحقاق كل مزارع بصورة أكثر دقة، وفقًا للبيانات المسجلة ونوع المحصول الذي تتم زراعته فعليًا.

وأوضح أن اختلاف نظم الدعم بين المحاصيل كان يؤدي في بعض الحالات إلى تسجيل الحيازة على محصول مختلف عن المحصول المزروع فعليًا، بهدف الحصول على الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن التحول الرقمي يساعد على الحد من هذه الممارسات من خلال ربط بيانات الحيازة بالمحصول الحقيقي.

قاعدة معلومات متكاملة

وأكد خالد جاد أن المنظومة لا تستهدف فقط تنظيم عملية صرف الدعم، وإنما تمثل قاعدة معلومات متكاملة تساعد على إدارة القطاع الزراعي بصورة أكثر دقة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في وصول الخدمات والمستلزمات إلى المزارعين المستحقين.