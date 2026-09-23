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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة خنقا وسط الزراعات بشبين القناطر على ذمة التحقيقات

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بنيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحبس "إ . أ" 45 سنة، عاطل، مقيم قرية البتية، دائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فتاة "خنقا" داخل منطقة زراعية دائرة مركز شبين القناطر، والتعدي عليها، بعدما أقدم على أخذها عنوة إلى داخل الزراعات أثناء سيرها ليلا، رغم مقاومتها ومحاولتها الاستغاثة، إلا أنه أطبق يديه على أنفاسها حتى فارقت الحياة.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف تفاصيل واقعة العثور علي جثة فتاة داخل منطقة زراعية، بقرية الأحراز دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث تبين تعرضت للاعتداء من أحد الأشخاص، بعدما أقدم على أخذها عنوة إلى داخل الزراعات أثناء سيرها ليلا، رغم مقاومتها ومحاولتها الاستغاثة، إلا أنه أطبق يديه على أنفاسها حتى فارقت الحياة، وتم ضبط المتهم، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بالعثور على جثة فتاة وسط الأراضي الزراعية بدائرة المركز.
وبإجراء التحريات، بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ومعاونيه، تبين أن المتهم اعترض طريق المجني عليها أثناء سيرها ليلا بقرية الأحراز، وقام باقتيادها عنوة إلى إحدى المناطق الزراعية، وأثناء مقاومتها ومحاولتها الاستغاثة بالأهالي، قام بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم فر هاربا من مكان الواقعة.
وبمناظرة الجثمان وإجراء المعاينة الأولية، تبين أن المجني عليها كانت بكامل ملابسها، ولم تظهر بها أي إصابات أو تعديات ظاهرية، فيما كشفت المعاينة عن آثار بالوجه تشير إلى تعرضها لمحاولة كتم أنفاسها، والتي أسفرت عن وفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن معاونو رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه، وأمكن ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق

القليوبية محافظة القليوبية شبين القناطر جهات التحقيق الأجهزة الأمنية

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