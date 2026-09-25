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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حساسية الخريف.. الأعراض والتشخيص وطرق العلاج

حساسية الخريف
حساسية الخريف
هاجر هانئ

تختلف مسببات الحساسية في الخريف، لكنها قد تؤدي إلى ظهور أعراض تضاهي في شدتها وتعددها تلك التي تظهر في فصلي الربيع والصيف.

تُعد عشبة الرجيد (Ragweed) المسبب الأكبر للحساسية في فصل الخريف. ورغم أنها تبدأ عادةً في إطلاق حبوب اللقاح مع حلول الليالي الباردة والأيام الدافئة في شهر أغسطس، إلا أن نشاطها قد يستمر حتى شهري سبتمبر وأكتوبر. ويعاني حوالي 75% من الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه نباتات الربيع من ردود فعل تحسسية تجاه عشبة الرجيد أيضاً.

وحتى إن لم تكن هذه العشبة تنمو في منطقتك، فإن حبوب لقاحها يمكن أن تنتقل عبر الرياح لمسافات تصل إلى مئات الأميال. وبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الرجيد، قد تؤدي بعض أنواع الفاكهة والخضروات - بما في ذلك الموز والشمام والكوسا - إلى ظهور أعراض الحساسية أيضاً.

يُعد العفن مسبباً آخر للحساسية في الخريف. قد يتبادر إلى ذهنك نمو العفن في القبو أو الحمام - أي المناطق الرطبة داخل المنزل - ولكن أبواغ العفن تزدهر أيضاً في الأماكن الرطبة خارج المنزل؛ إذ تُعد أكوام أوراق الشجر الرطبة بيئة مثالية لتكاثر العفن.

ولا ننسى عث الغبار؛ فمع أنه ينتشر بكثرة خلال أشهر الصيف الرطبة، إلا أنه قد يتطاير في الهواء عند تشغيل نظام التدفئة لأول مرة في فصل الخريف، مما قد يسبب العطس والأزيز (صوت صفير عند التنفس) وسيلان الأنف.

كما أن العودة إلى المدرسة قد تثير الحساسية لدى الأطفال، نظراً لانتشار العفن وعث الغبار في المدارس.

أعراض حساسية الخريف 


سيلان الأنف
دموع العينين
العطس
السعال
حكة في العينين والأنف
هالات سوداء تحت العينين

كيف يتم تشخيص حساسية الخريف؟


يمكن لطبيبك مساعدتك في تحديد سبب إصابتك بأعراض مثل سيلان الأنف، وحكة العينين، وإفراز الدموع. سيناقش الطبيب معك تاريخك الطبي والأعراض التي تعاني منها، وقد يوصي بإجراء اختبار جلدي.

في حال إجراء هذا الاختبار، سيضع الطبيب كمية ضئيلة من المادة المسببة للحساسية على جلدك - عادةً في منطقة الظهر أو الساعد - ثم يقوم بوخز أو خدش الجلد تحتها. وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه هذه المادة، فستظهر نتوءة صغيرة بارزة تسبب الحكة، تشبه في مظهرها وشعورها لدغة البعوضة.

وفي بعض الأحيان، قد يُستخدم أيضاً فحص الدم لتحديد السبب.

علاج حساسية الخريف 


هناك العديد من الأدوية التي يمكنك استخدامها:
يمكن لبخاخات الأنف المحتوية على الستيرويد أن تقلل الالتهاب في الأنف. وتجمع بعض الخيارات -مثل دواء "ريالترس" (Ryaltris)- بين الستيرويدات ومضادات الهيستامين، ويمكن استخدامها للأطفال بدءاً من سن السادسة.

تساعد مضادات الهيستامين في وقف العطس وسيلان الأنف والحكة.

تساعد الأدوية المزيلة للاحتقان في تخفيف انسداد الأنف وتجفيف المخاط الموجود فيه.

كما يمكن للعلاج المناعي -سواء كان على شكل حقن للحساسية أو أقراص أو قطرات تؤخذ عن طريق الفم- أن يساعدك في الشعور بتحسن.

يمكنك شراء بعض أدوية الحساسية دون وصفة طبية، ولكن يُنصح باستشارة الطبيب للتأكد من اختيار الدواء المناسب؛ فعلى سبيل المثال، يجب ألا تُستخدم بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان لأكثر من 3 أيام، لأن استخدامها لفترة أطول قد يؤدي في الواقع إلى زيادة الاحتقان. كذلك، قد لا تكون بعض أدوية الحساسية مناسبة لك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

المصدر: webmd

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