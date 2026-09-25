طرق طبيعية للتخلص من مزيلات العرق الصناعية

يعاني عدد كبير من الأشخاص من رائحة العرق الكريهة ولكن يتخوف البعض من استخدام المزيلات الصناعية.

ووفقا لموقع هيلث اليكم طرق التخلص من الرائحة الكريهة وتقليل البكتيريا أو امتصاص الرطوبة أو موازنة حموضة الجلد.

صودا الخبز

تساعد صودا الخبز على امتصاص الروائح، وقد تمتلك خصائص مضادة للميكروبات لكنها قد تسبب جفافًا أو تهيجًا للبشرة الحساسة، لذلك يفضل اختبارها على جزء صغير من الجلد أولًا.

يمكن خلط ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كمية قليلة من الماء حتى تتكون عجينة، ثم وضعها برفق على منطقة الإبط.

عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك، وقد يساعد في التخلص من البكتيريا المسببة للرائحة.

يمكن وضع كمية صغيرة من عصير الليمون على قطعة قطن وتطبيقها على الإبط، لكن يجب تجنب استخدامه بعد إزالة الشعر لأنه قد يسبب حرقانًا وتهيجًا.

الكحول الطبي

يساعد الكحول الطبي على قتل البكتيريا المسببة للرائحة ويمكن وضع كمية صغيرة منه تحت الإبط باستخدام زجاجة رذاذ.

خل التفاح

يساعد خل التفاح على تعديل بيئة الجلد وموازنة حموضته، ما قد يقلل من البكتيريا المسببة للرائحة.

يمكن خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من الماء، ثم وضع الخليط على الإبط باستخدام قطعة قطن.

زيت جوز الهند

يمتلك زيت جوز الهند خصائص مضادة للبكتيريا، ويمكن وضع كمية صغيرة منه وتدليكها تحت الإبط، مع تركه حتى يجف قبل ارتداء الملابس.

الزيوت العطرية

يمكن استخدام بعض الزيوت العطرية، مثل زيت شجرة الشاي أو اللافندر أو النعناع، بعد تخفيفها بزيت حامل مناسب، للمساعدة في تقليل الرائحة.

جل الصبار

يمكن استخدام جل الصبار الطازج أو جل الألوفيرا النقي على منطقة الإبط، إذ يتميز بخصائص مهدئة وقد يساعد في مقاومة البكتيريا.