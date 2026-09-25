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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مازن الجاري: نتطلع لأن تكون خليجي 27 الأفضل في التاريخ

مازن الجاري
مازن الجاري
يمنى عبد الظاهر

تحدث مازن الجاري، الرئيس التنفيذي للعمليات في اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس الخليج "خليجي 27"، عن استضافة المملكة العربية السعودية للبطولة، المقامة في مدينة جدة، مؤكدًا أن التنظيم يحظى بدعم كبير من وزير الرياضة.

وقال مازن الجاري، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "في البداية أشكركم على الاستضافة، والبطولة في المملكة تقام بدعم من  وزير الرياضة، واستضافة جدة عروس البحر الأحمر للبطولة لأول مرة أعطى البطولة شكلًا جديدًا".

وأضاف: "اليوم الافتتاحي كان مميزًا وقدم بداية تليق بالبطولة، وانطلاق البطولة جاء في نفس يوم اليوم الوطني السعودي، وإن شاء الله مستويات البطولة تتطور مع توالي المباريات".

وتابع: "متطلعين لأن تكون البطولة هي الأفضل في التاريخ، وأتوقع نهائي البطولة وأتمنى أن تكون السعودية طرفًا في النهائي، والتوقعات صعبة مع أي منافس آخر لأن جميع المنتخبات قوية".

مازن الجاري الرئيس التنفيذي كأس الخليج المملكة العربية السعودية مدينة جدة اليوم الوطني السعودي

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