قطر تبدأ خليجي 27 بالفوز على البحرين بثنائية

حقق المنتخب القطري انطلاقة قوية في منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعدما تغلب على نظيره البحريني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في المملكة العربية السعودية.

بداية قوية لمنتخب قطر في كأس الخليج

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح المنتخب القطري في افتتاح التسجيل خلال الدقيقة 61، بعدما ارتقى بوعلام خوخي لكرة عرضية وحولها برأسه إلى داخل شباك المنتخب البحريني.

ولم تتوقف الإثارة عند الهدف الأول، حيث شهدت المباراة حالتي طرد، بعدما حصل أحمد فتحي، لاعب المنتخب القطري، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 عقب تلقيه إنذارين.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حصل المنتخب القطري على ركلة جزاء، نجح حسن الهيدوس في تنفيذها بالدقيقة 90+9، ليضيف الهدف الثاني ويحسم النقاط الثلاث لصالح فريقه.

ورد المنتخب البحريني بحالة طرد ثانية، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه عباس العصفور خلال الدقيقة 90+5، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف الإمارات المتصدر، بينما بقي المنتخب البحريني دون نقاط في المركز الثالث.

ويخوض المنتخب القطري مباراته المقبلة أمام اليمن يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية، بينما يلتقي المنتخب البحريني مع نظيره الإماراتي في اليوم ذاته.