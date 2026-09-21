هيئة الإسعاف: فتح باب التعاقد لخريجي كليات الهندسة بعدد من التخصصات

حرصًا من هيئة الإسعاف المصرية على استكمال خطتها التوسعية الرامية إلى مواكبة جهود الدولة لدفع عجلة التنمية، والتي أثمرت عن اتساع الرقعة العمرانية بوتيرة غير مسبوقة، وما واكب ذلك من مد شبكة الطرق القومية لتطال كل أرجاء مصر، فقد تقرر الإعلان عن استقطاب كوادر بشرية من خريجي كليات الهندسة، ممن يملكون الكفاءة والحس الوطني، للانضمام إلى صفوف هيئة الإسعاف المصرية.

الشروط



️🔹️ المهارات الأساسية

* متابعة كافة المشروعات.

• الإشراف على عمليات الصيانة الخاصة بالمنشآت والمعدات والتجهيزات.

🔹️️ المهارات الفنية

* التشخيص السريع للأعطال الفنية، ووضع الخطط الفعالة لضمان استمرارية الخدمة.

• إعداد التقارير الفنية الدورية للمشروعات الجارية.

• تطوير خطط الصيانة الوقائية.

🔹️ السن

* ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا وقت الإعلان.

🔹️ شروط التقديم

* أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الهندسة بتقدير جيد على الأقل، في أحد التخصصات التالية:

أجهزة طبية – مدني – عمارة – اتصالات وحاسبات – كهرباء – ميكانيكا، من إحدى الجامعات المعتمدة بجمهورية مصر العربية.

* القيد النقابي: أن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين المصرية.

* الموقف من الخدمة العسكرية: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها (للذكور).

* إجادة اللغة الإنجليزية، والتعامل مع البرامج التخصصية ذات الصلة.

* الاستعداد لتغطية النوبتجيات الطارئة، والمرور على المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية.

* ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا وقت الإعلان.

🔹️ المستندات المطلوبة

على من يرغب في التقديم، وتتوافر فيه الشروط أعلاه، ملء استمارة التقديم من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وإرسال السيرة الذاتية، مرفقًا بها المستندات التالية:

* صورة المؤهل الدراسي.

• كارنيه النقابة.

• ما يفيد الموقف من التجنيد.

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

• الدورات التدريبية في مجال التخصص.

• موضوع مشروع التخرج.

🔹️ طريقة التقديم

يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإسعاف المصرية، مع إرفاق المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF.

https://eao.gov.eg/join-us/nonMedical/24