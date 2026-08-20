صناع محمود التاني يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم في السعودية

احتفل صناع وأبطال فيلم «محمود التاني» بالعرض الخاص للفيلم في المملكة العربية السعودية، وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري، بالتزامن مع استعداد الفيلم لانطلاق عروضه للجمهور في دور السينما.



وشهد العرض الخاص حضور عدد من صناع وأبطال العمل، الذين حرصوا على مشاركة الجمهور أجواء الاحتفال بالفيلم والتقاط الصور التذكارية قبل بدء العرض، في ليلة سينمائية مميزة احتفالًا بوصول «محمود التاني» إلى الجمهور السعودي.

ويأتي العرض الخاص في السعودية ضمن الفعاليات الترويجية للفيلم، الذي يجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية في إطار مختلف، مع مجموعة من النجوم الشباب وصناع السينما.

وعقب العرض، احتفل فريق العمل بردود الفعل والتفاعل مع الفيلم، معربين عن سعادتهم بعرض «محمود التاني» أمام الجمهور السعودي، وتطلعهم إلى أن يحظى الفيلم بإقبال جماهيري خلال فترة عرضه.