عبير صبري عضو لجنة تحكيم بالغردقة السينمائي

أعلنت الفنانة عبير صبري، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك"، عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الغردقة السينمائي.

وكشفت عبير صبري عن مشاركتها عضو لجنة تحكيم فى مسابقة الأفلام الطويلة اللجنة الدولية.

فيلم الافتتاح:

وكان قد وقع اختيار إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب على الفيلم الروائي القصير أحياء ام أموات ليعرض في حفل افتتاح الدورة الرابعة يوم ١٠ سبتمبر المقبل بقصر ثقافة الغردقة.

الفيلم يعرض عالميا لأول مرة وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وجيهان خيري ومن تأليف وإخراج آدم حال.