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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

من النهارده.. تفاصيل سلع التموين الجديدة وأسعارها وأماكن المنافذ

التموين
التموين
قسم الخدمات

​في إطار جهودها المستمرة للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء اليوم في توفير السلع الأساسية والمستهلكات بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك عبر شبكة واسعة من المنافذ والجهات المشاركة في مبادرة خفض الأسعار بمختلف محافظات الجمهورية.

توفير احتياجات الأسر المصرية

​وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف توفير احتياجات الأسر المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

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​وللإطلاع على القائمة الكاملة لعناوين ومواقع جميع المنافذ المشاركة في المبادرة على مستوى المحافظات، أتاحت وزارة التموين للمواطنين زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي.

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قائمة السلع التموينية الحرة بمنافذ التموين

نشرت منصات التحول الرقمي قائمة أسعار المقررات والسلع الغذائية المعتمدة بمنافذ ومجمعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمقرر بدء العمل بها وتحديثها رسمياً اعتباراً من يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026.

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تأتي هذه اللائحة لتحديد أسعار البيع الحر والمنافذ لمختلف السلع الأساسية والاستهلاكية لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق.

أسعار السلع بمنافذ التموين

جاءت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية المقررة وفق التحديث الجديد على النحو التالي:

السكر المعبأ (1 كجم): 25 جنيهاً.

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الزيت الخليط (700 مل): 52 جنيهاً.

الأرز المعبأ (1 كجم): 25 جنيهاً.

الدقيق المعبأ (1 كجم): 20 جنيهاً.

المكرونة (350 جم): 9 جنيهات.

صلصة طماطم (300 جم): 14 جنيهاً.

المربى (350 جم): 20 جنيهاً.

شاي ناعم (40 جم): 5 جنيهات.

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حلاوة طحينية (40 جم): 4 جنيهات.

أسعار الأجبان والألبان

جبنة بيضاء (80 جم): 5 جنيهات.

جبنة بيضاء (125 جم): 7 جنيهات.

جبنة بيضاء (250 جم): 14 جنيهاً.

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وأشارت الجهات المعنية إلى أن هذه القائمة تُحدث دورياً عبر منصات وبوابة التحول الرقمي لضمان شفافية الأسعار أمام المواطنين، ومتابعة توافر السلع التموينية بجميع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية.

التموين سلع التموين أسعار سلع التموين منافذ التموين قائمة السلع

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