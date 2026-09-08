قبل بدء الدراسة.. تفاصيل تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT

وضعت وزارة النقل، منظومة تذاكر وبطاقات ركوب ميسرة لجمهور الركاب والطلاب عبر خطوط القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، لضمان سرعة وسهولة التنقل طوال ساعات اليوم الدراسي.

​طريقة الخدمة الحالية: لا تتضمن المنظومة المتاحة حالياً اشتراكات شخصية للطلاب، ويقتصر المنتج المتاح على بطاقة الرحلات المتعددة لمدة 30 يوماً.

​منافذ الحصول على البطاقات: تتوافر البطاقات من خلال ماكينات إصدار التذاكر (TOM) بجميع المحطات.

​منافذ البيع وشبابيك التذاكر: تتم عملية البيع على مدار اليوم خلال ساعات التشغيل عبر شبابيك التذاكر في جميع محطات الخط البالغ عددها 12 محطة، وهي: (عدلي منصور، العبور، المستقبل، الشروق، نيو هليوبوليس، بدر، الروبيكي، حدائق العاصمة، مطار العاصمة، الفنون والثقافة، المنطقة الصناعية، مدينة المعرفة).

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

ويبدأ العمل الساعة 6 صباحاً وينتهي الساعة 11 مساءً ، بمعدل قطار واحد كل 8 دقائق في أيام الأسبوع خلال ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر.

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 6:00 صباحاً

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:01 صباحاً

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:49 صباحاً

-قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة 7:00 صباحاً.

-قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ صباحاً ، والساعة ٨:٠٠ صباحاً

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 10:15 مساءً

-قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساءً

-قيام آخر قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 10:10 مساءً

-قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 10:27 مساءً

سكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق

وكانت أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً، أشارت فيه إِلى أن الفريق كامل الوزير وزير النقل قد أصدر تعليمات مشددة لقيادات كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق برفع درجة الاستعداد بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأشار البيان، إلى أن وزير النقل، قد شدد على قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية.

الإذاعة الداخلية للمحطات

بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وكذلك الإعلان المستمر عن اماكن اشتراكات الطلبة بالمحطات وعن وسائل الدفع المتنوعة للحصول على تذاكر القطارات تسهيلا على الطلاب بالإضافة إلى التشغيل المرن وذلك بضم عربات علاوة على القطارات المجدولة أوقات الذروة

كما وجه وزير النقل برفع درجة الاستعداد القصوى بشبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف(LRT) ومونوريل شرق النيل واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لركاب المرافق الثلاثة.

جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة للمترو

وكذلك انتظام جداول التشغيل بهذه الوسائل والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلاً وتيسيراً على الركاب، والاستعداد بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات على مدار ساعات التشغيل.

جدير بالذكر أن جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة للمترو يشمل إجمالي عدد رحلات تقدر بـ 1508 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 456 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و450 رحلة بالخط الثالث ، بالإضافة إلى إجمالي 243 رحلة يومياً بالقطار الكهربائي الخفيف LRT و 142 رحلة يومياً بمونوريل شرق النيل ، وذلك وفقاً لمواعيد التشغيل وبيانها كالتالي: أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق