قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الزيادة السنوية إلى انتهاء العقد.. خريطة طريق جديدة للإيجار القديم
100 طائرة و50 عرضًا جويًا.. اللواء نصر سالم يكشف أهمية معرض العلمين للطيران والفضاء
نيويورك تنشر 170 ألف وثيقة عن تلوث الهواء عقب هجمات 11 سبتمبر
متى يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر؟.. أمين الإفتاء يوضح
سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف أمام سموحة في الشوط الأول
رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع مبعوث كينيا تعزيز التعاون في التصنيع الأخضر
المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: 29 موجة إزالة لمواجهة التعديات.. ولا أحد فوق القانون
سفيان أمرابط يعلن عدم تمثيل المغرب مجددًا بسبب محمد وهبي
18.5 ألف نازح في 72 ساعة جراء تصاعد القتال غربي اليمن
تشكيل إنتر ميلان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
جيش الاحتلال: لن نسمح بتهديدات وجودية.. وقدرات إيران ومحورها تضررت بشدة
تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. مورينيو يدفع بالقوة الضاربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل بدء الدراسة.. تفاصيل تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT

القطار الكهربائي الخفيف
القطار الكهربائي الخفيف
قسم الخدمات

وضعت وزارة النقل، منظومة تذاكر وبطاقات ركوب ميسرة لجمهور الركاب والطلاب عبر خطوط القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، لضمان سرعة وسهولة التنقل طوال ساعات اليوم الدراسي.

​طريقة الخدمة الحالية: لا تتضمن المنظومة المتاحة حالياً اشتراكات شخصية للطلاب، ويقتصر المنتج المتاح على بطاقة الرحلات المتعددة لمدة 30 يوماً.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

​منافذ الحصول على البطاقات: تتوافر البطاقات من خلال ماكينات إصدار التذاكر (TOM) بجميع المحطات.

​منافذ البيع وشبابيك التذاكر: تتم عملية البيع على مدار اليوم خلال ساعات التشغيل عبر شبابيك التذاكر في جميع محطات الخط البالغ عددها 12 محطة، وهي: (عدلي منصور، العبور، المستقبل، الشروق، نيو هليوبوليس، بدر، الروبيكي، حدائق العاصمة، مطار العاصمة، الفنون والثقافة، المنطقة الصناعية، مدينة المعرفة).

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

ويبدأ العمل الساعة 6 صباحاً وينتهي الساعة 11 مساءً ، بمعدل قطار واحد كل 8 دقائق في أيام الأسبوع خلال ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والقطارات

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 6:00 صباحاً 

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:01 صباحاً 

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:49 صباحاً 

-قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة 7:00 صباحاً.

-قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ صباحاً ، والساعة ٨:٠٠ صباحاً 

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 10:15 مساءً 

القطار الكهربائي الخفيف

-قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساءً 

-قيام آخر قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 10:10 مساءً 

-قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 10:27 مساءً

سكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق

القطار الكهربائي الخفيف

وكانت أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً، أشارت فيه إِلى أن الفريق كامل الوزير وزير النقل قد أصدر تعليمات مشددة لقيادات كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق برفع درجة الاستعداد بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأشار البيان، إلى أن وزير النقل، قد شدد على قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية.

القطار الكهربائي الخفيف

الإذاعة الداخلية للمحطات

بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وكذلك الإعلان المستمر عن اماكن اشتراكات الطلبة بالمحطات وعن وسائل الدفع المتنوعة للحصول على تذاكر القطارات تسهيلا على الطلاب بالإضافة إلى التشغيل المرن وذلك بضم عربات علاوة على القطارات المجدولة أوقات الذروة

كما وجه وزير النقل برفع درجة الاستعداد القصوى بشبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف(LRT) ومونوريل شرق النيل واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لركاب المرافق الثلاثة.

القطار الكهربائي الخفيف

جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة للمترو

وكذلك انتظام جداول التشغيل بهذه الوسائل والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلاً وتيسيراً على الركاب، والاستعداد بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات على مدار ساعات التشغيل.

جدير بالذكر أن جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة للمترو يشمل إجمالي عدد رحلات تقدر بـ 1508 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 456 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و450 رحلة بالخط الثالث ، بالإضافة إلى إجمالي 243 رحلة يومياً بالقطار الكهربائي الخفيف LRT و 142 رحلة يومياً بمونوريل شرق النيل ، وذلك وفقاً لمواعيد التشغيل وبيانها كالتالي: أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

القطار الكهربائي الخفيف خطوط القطار الكهربائي الخفيف تذاكر القطار الكهربائي الخفيف اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT العام الدراسي اشتراكات القطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات

ارتفاع أسعار الذهب في شهر سبتمبر

ارتفاع 120 جنيها في عيار 24 .. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مصيلحي

عمرو مصيلحي يزور دولا نجم الاتحاد السكندري

الزمالك

الزمالك يؤجل ملف تجديد عقود 9 لاعبين بسبب الأزمة المالية

الزمالك

جماهير الزمالك توجه رسالة قوية للاعبي الفريق قبل مواجهة أبو قير للأسمدة

بالصور

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد