من 150 جنيها.. تفاصيل اشتراكات وتخفيضات المترو للطلاب قبل العام الدراسي الجديد

​أعلنت وزارة النقل، عن تفاصيل اشتراكات الطلاب للخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، متضمنة نسب التخفيض والأسعار المقررة حسب عدد المناطق، وذلك لتقديم تيسيرات مالية للطلاب تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

​نسب التخفيض على اشتراكات الطلاب

​منطقة واحدة: نسبة تخفيض 92%

​منطقتين: نسبة تخفيض 91%

​ثلاث وست مناطق: تتراوح نسب التخفيض بين 91% و92%

​أسعار اشتراكات الطلاب حسب المناطق

​منطقة واحدة: 150 جنيهاً

​منطقتان: 200 جنيه

​3 مناطق: 250 جنيهاً

​4 مناطق: 300 جنيه

​أماكن مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة

​الخط الأول (14 محطة): (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - أحمد عرابي - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة).

​الخط الثاني (11 محطة): (كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الأوبرا - الدقي - جامعة القاهرة - أم المصريين - المنيب).

​الخط الثالث (14 محطة): (عدلي منصور - النزهة - هليوبوليس - كلية البنات - العباسية - عبده باشا - العتبة - جمال عبدالناصر - صفاء حجازي - إمبابة - القومية - وادي النيل - جامعة الدول - جامعة القاهرة).

تعليمات مشددة لقيادات سكك حديد مصر وهيئة الأنفاق

وكانت أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً، أشارت فيه إِلى أن الفريق كامل الوزير وزير النقل قد أصدر تعليمات مشددة لقيادات كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق برفع درجة الاستعداد بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأشار البيان، إلى أن وزير النقل قد شدد على قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية.

رفع درجة الاستعداد القصوى بشبكة خطوط المترو

بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وكذلك الإعلان المستمر عن اماكن اشتراكات الطلبة بالمحطات وعن وسائل الدفع المتنوعة للحصول على تذاكر القطارات تسهيلا على الطلاب بالإضافة إلى التشغيل المرن وذلك بضم عربات علاوة على القطارات المجدولة أوقات الذروة

كما وجه وزير النقل برفع درجة الاستعداد القصوى بشبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف(LRT) ومونوريل شرق النيل واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لركاب المرافق الثلاثة.

انتظام جداول التشغيل

وكذلك انتظام جداول التشغيل بهذه الوسائل والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلاً وتيسيراً على الركاب ، والاستعداد بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات على مدار ساعات التشغيل.