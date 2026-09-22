مدرب الكويت يرفع راية التحدي قبل صدام السعودية: هدفنا الفوز والعودة لمكانتنا

كشف البرتغالي هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب الكويت، عن استعدادات فريقه لخوض منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكدًا أن «الأزرق» يطمح إلى تحقيق بداية قوية والمنافسة على لقب البطولة.

ويصطدم المنتخب الكويتي بنظيره السعودي غدًا، في افتتاح مشواره بدور المجموعات، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بالنظر إلى التاريخ الطويل بين المنتخبين في منافسات كأس الخليج.

وأكد سوزا أن التحضير للبطولة بدأ منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن المعسكر الأخير شهد أجواء إيجابية ساعدت الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمباراة الأولى.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: «نحن نحضر لخليجي 27 من عدة أسابيع، والمعسكر كان جيدًا، ونحن مستعدون للمواجهة الافتتاحية».

وأشاد سوزا بحفاوة الاستقبال الذي وجده المنتخب الكويتي منذ وصوله إلى السعودية، وكذلك الترتيبات الخاصة بالإقامة والتدريبات، موضحًا: «أنا ممتن لهذا الاستقبال والترتيب الكبير في المعسكر هنا في السعودية وأماكن التدريب، وكانت لدينا خطوات متعددة في الفترة الماضية».

وأشار المدير الفني إلى أن طبيعة المنافسة في البطولة تفرض التعامل مع كل مباراة وفق ظروفها، خاصة مع مواجهة منتخبات قوية، قائلًا: «أحيانًا تتغير الخطط وسنلعب في البطولة مع خصوم أقوياء، وعلينا أن نستعد بشكل جديد، وهدفنا هو الفوز في المباراة وفي البطولة بشكل عام».

وتحدث سوزا عن المرحلة التي يمر بها المنتخب الكويتي، مؤكدًا أن الجهاز الفني يسعى إلى معالجة نقاط الضعف وإعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها، بعد فترة شهدت غياب الكويت عن عدد من البطولات.

وقال: «نسعى إلى تحديد الثغرات، والوضع ليس سهلًا، ويهمنا أن نظهر بشكل جيد. هناك طرق مختلفة، والكويت مرت بمشكلات عدة في الفترة الماضية حيث غابت طويلًا عن البطولات».

وأضاف: «لابد أن نعود إلى المكان الذي نستحقه، ولابد أن نعطي اللاعبين المساحة الكافية من الثقة، وأن يكونوا مرتاحين بشكل أفضل».

وعن مواجهة المنتخب السعودي، أكد سوزا أن المنافس يملك إمكانات كبيرة وخبرة واسعة، فضلًا عن خوض المباراة على أرضه، لكنه شدد على رغبة الكويت في استغلال نقاط قوتها ومحاولة فرض أسلوبها خلال اللقاء.

وأوضح: «المنتخب السعودي منتخب قوي جدًا، ونحن نحاول أن نستفيد من بعض المميزات. سنحاول أن نحصل على التفوق، وسنتحدث عما فعلنا في المباراة في وقت لاحق».

وتابع: «كما قلت، المنتخب السعودي لديه مشاركات كبيرة وتاريخ مميز، وهو يلعب على أرضه».

واختتم سوزا حديثه بالتأكيد على خصوصية المواجهة، في ظل التاريخ الطويل الذي يجمع المنتخبين، مع ضرورة التعامل مع المباراة وفق ظروفها الحالية، قائلًا: «نحن سنلعب مع السعودية وبيننا تاريخ طويل في هذه البطولة، لكن اللحظات مختلفة».