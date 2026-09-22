قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون
الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الأفريقية للعام التاسع على التوالي
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
اليونان تدعو لتخصيص موارد من موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل ملف الهجرة
55 شهرا خلف القضبان.. إدانة إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتصوير منزل جالانت
بعد الإساءة لـ طفلة.. التضامن تنهي خدمة مشرفة حضانة السادات وتوقف المديرة شهرا
مسئول إيراني: نقلنا إلى واشنطن مقترحنا بشأن مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الكويت يرفع راية التحدي قبل صدام السعودية: هدفنا الفوز والعودة لمكانتنا

مدرب الكويت
مدرب الكويت
إسراء أشرف

كشف البرتغالي هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب الكويت، عن استعدادات فريقه لخوض منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكدًا أن «الأزرق» يطمح إلى تحقيق بداية قوية والمنافسة على لقب البطولة.

ويصطدم المنتخب الكويتي بنظيره السعودي غدًا، في افتتاح مشواره بدور المجموعات، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بالنظر إلى التاريخ الطويل بين المنتخبين في منافسات كأس الخليج.

وأكد سوزا أن التحضير للبطولة بدأ منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن المعسكر الأخير شهد أجواء إيجابية ساعدت الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمباراة الأولى.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: «نحن نحضر لخليجي 27 من عدة أسابيع، والمعسكر كان جيدًا، ونحن مستعدون للمواجهة الافتتاحية».

وأشاد سوزا بحفاوة الاستقبال الذي وجده المنتخب الكويتي منذ وصوله إلى السعودية، وكذلك الترتيبات الخاصة بالإقامة والتدريبات، موضحًا: «أنا ممتن لهذا الاستقبال والترتيب الكبير في المعسكر هنا في السعودية وأماكن التدريب، وكانت لدينا خطوات متعددة في الفترة الماضية».

وأشار المدير الفني إلى أن طبيعة المنافسة في البطولة تفرض التعامل مع كل مباراة وفق ظروفها، خاصة مع مواجهة منتخبات قوية، قائلًا: «أحيانًا تتغير الخطط وسنلعب في البطولة مع خصوم أقوياء، وعلينا أن نستعد بشكل جديد، وهدفنا هو الفوز في المباراة وفي البطولة بشكل عام».

وتحدث سوزا عن المرحلة التي يمر بها المنتخب الكويتي، مؤكدًا أن الجهاز الفني يسعى إلى معالجة نقاط الضعف وإعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها، بعد فترة شهدت غياب الكويت عن عدد من البطولات.

وقال: «نسعى إلى تحديد الثغرات، والوضع ليس سهلًا، ويهمنا أن نظهر بشكل جيد. هناك طرق مختلفة، والكويت مرت بمشكلات عدة في الفترة الماضية حيث غابت طويلًا عن البطولات».

وأضاف: «لابد أن نعود إلى المكان الذي نستحقه، ولابد أن نعطي اللاعبين المساحة الكافية من الثقة، وأن يكونوا مرتاحين بشكل أفضل».

وعن مواجهة المنتخب السعودي، أكد سوزا أن المنافس يملك إمكانات كبيرة وخبرة واسعة، فضلًا عن خوض المباراة على أرضه، لكنه شدد على رغبة الكويت في استغلال نقاط قوتها ومحاولة فرض أسلوبها خلال اللقاء.

وأوضح: «المنتخب السعودي منتخب قوي جدًا، ونحن نحاول أن نستفيد من بعض المميزات. سنحاول أن نحصل على التفوق، وسنتحدث عما فعلنا في المباراة في وقت لاحق».

وتابع: «كما قلت، المنتخب السعودي لديه مشاركات كبيرة وتاريخ مميز، وهو يلعب على أرضه».

واختتم سوزا حديثه بالتأكيد على خصوصية المواجهة، في ظل التاريخ الطويل الذي يجمع المنتخبين، مع ضرورة التعامل مع المباراة وفق ظروفها الحالية، قائلًا: «نحن سنلعب مع السعودية وبيننا تاريخ طويل في هذه البطولة، لكن اللحظات مختلفة».

هيليو سوزا سوزا مدرب الكويت منتخب الكويت خليجي 27 كأس الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

د. علي جمعة

هل يحق للزوج استرداد الهبة التي منحها للزوجة ؟.. علي جمعة يوضح

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنفذ 3292 درسا في 20880 مسجدا ضمن أنشطتها الدعوية خلال أسبوع

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

بالصور

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

شاهد.. بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

حقيقة تصريحات درة.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟ 7 أسئلة بتوجع أي ست

درة
درة
درة

بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد