شهداء غزة عداد ضحايا لا يتوقف.. 5 قتلى خلال 24 ساعة

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم، الثلاثاء، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن من بين الشهداء 4 شهداء جدد، فيما ارتقى شهيد متأثرًا بإصابته، مشيرة إلى وصول الشهداء والجرحى إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق ذلك، ترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى 1,399 شهيدًا، إضافة إلى 4,863 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 834 شهيدًا.

وأكدت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة التراكمية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,919 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 174,977 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



