نائب رئيس شباب الوفد: توجيهات الرئيس للحكومة أجهضت الشائعات وأثبتت إنحيازه الكامل للمواطن

قال سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ، إن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور الحكومة والمحافظين وقيادات مؤسسات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، جسّد أبهى صور الشفافية والمكاشفة بين القيادة السياسية والشعب المصري العظيم.

وأكد فايز في بيان له إن شجاعة الرئيس السيسي في مواجهة الشعب بالحقيقة أثبتت إنحيازه الكامل للوطن والمواطن ، مشيدا بشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الشعب بالحقيقة الكاملة والتحديات الجسام التي تواجه الدولة المصرية ، و شجاعة الرئيس في إطلاع المواطنين على أبعاد الأزمات الإقليمية والدولية و إنعكاساتها على الاقتصاد المحلي وارتفاع الأسعار، تُسهم في إجهاض الشائعات وتُرسخ الشراكة الحقيقية في بناء الوطن.

وأشار نائب رئيس شباب حزب الوفد إلى أن الرئيس السيسي أجهض الشائعات وأثبت الانحياز الكامل للمواطن ، مشيدا بحرص و أمانة ورقيّ العرض الذي قدمته الجهات المعنية علي الرئيس ، حيث تم طرح التحديات اليومية والضغوط التي تواجه المواطن بكل أمانة ووضوح دون تجميل أو تزييف للواقع، مما يؤكد أن الدولة تُدار بمؤسسات تعي حجم المسؤولية وتضع مصلحة الوطن و المواطن في مقدمة أولوياتها.

كما أوضح إن التوصيات الصريحة والحاسمة التي وجّه بها الرئيس خلال الاجتماع تدل دلالة قاطعة على مدى حرصه على رفع المعاناة عن كاهل الشعب وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والتي تمثلت في الإرتقاء بجودة التعليم كركيزة أساسية لإخراج أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتعامل الكفء مع الذكاء الاصطناعي و الاستغلال الأفضل للتكنولوجيا و التركيز الكامل على الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي مع توخي أقصى درجات الحذر والتحسب من آثاره السلبية ، وخفض التصعيد الإقليمي مواصلة بذل كافة الجهود المصرية لتجنيب المنطقة معاودة الاقتتال، واحتواء تداعيات الأزمات الإقليمية التي تنعكس مستوياتها السعرية على الداخل المصري.

​وقال إنه يأمل أن تكون الحكومة وكافة الأجهزة التنفيذية على نفس القدر من الأمانة والمسؤولية التي يرسخها سيادة الرئيس والجهات المعنية وأن تقتدي الحكومة بالنهج الرئاسي في العمل الميداني الجاد والتواصل المباشر مع الشارع، والسعي الدؤوب لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والابتعاد التام عن سياسات التهرب و تجاهل آلام الشعب ومتطلباته.

واختتم: إن المرحلة الراهنة تقتضي تضافر كافة الجهود الوطنية، والتزام كافة مؤسسات الدولة بروح المصارحة والعمل الجاد التي يعتمدها رئيس الجمهورية تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.