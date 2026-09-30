قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على خطط إعادة إعمار حي رفح الخضراء
أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر
قبيل مناقشة تأجيل تطبيقه.. إجراءات تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بـ الإجراءات الجنائية
حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
هل تشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح
القوات الأمريكية تنهي وجودها في العراق بعد 23 عامًا.. مخاوف من فراغ أمني
الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات
صدمة لـ عموتة.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
إيران تناقش الرد الأمريكي على خطة الـ 7 أيام
اليوم .. الإمارات وقطر في صراع القمة.. قمة خليجي 27 ترسم طريق نصف النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب رئيس شباب الوفد: توجيهات الرئيس للحكومة أجهضت الشائعات وأثبتت إنحيازه الكامل للمواطن

سيد طه فايز ، نائب رئيس شباب حزب الوفد
سيد طه فايز ، نائب رئيس شباب حزب الوفد
معتز الخصوصي

قال سيد طه فايز،  نائب رئيس شباب حزب الوفد ، إن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور الحكومة والمحافظين وقيادات مؤسسات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، جسّد أبهى صور الشفافية والمكاشفة بين القيادة السياسية والشعب المصري العظيم.

وأكد فايز في بيان له إن شجاعة الرئيس السيسي في مواجهة الشعب بالحقيقة أثبتت إنحيازه الكامل للوطن والمواطن ، مشيدا بشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الشعب بالحقيقة الكاملة والتحديات الجسام التي تواجه الدولة المصرية ، و شجاعة الرئيس في إطلاع المواطنين على أبعاد الأزمات الإقليمية والدولية و إنعكاساتها على الاقتصاد المحلي وارتفاع الأسعار، تُسهم في إجهاض الشائعات وتُرسخ الشراكة الحقيقية في بناء الوطن.

وأشار نائب رئيس شباب حزب الوفد إلى أن الرئيس السيسي أجهض الشائعات وأثبت الانحياز الكامل للمواطن ، مشيدا بحرص و أمانة ورقيّ العرض الذي قدمته الجهات المعنية علي الرئيس ، حيث تم طرح التحديات اليومية والضغوط التي تواجه المواطن بكل أمانة ووضوح دون تجميل أو تزييف للواقع، مما يؤكد أن الدولة تُدار بمؤسسات تعي حجم المسؤولية وتضع مصلحة الوطن و المواطن في مقدمة أولوياتها.

كما أوضح إن التوصيات الصريحة والحاسمة التي وجّه بها الرئيس خلال الاجتماع تدل دلالة قاطعة على مدى حرصه على رفع المعاناة عن كاهل الشعب وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والتي تمثلت في الإرتقاء بجودة التعليم كركيزة أساسية لإخراج أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتعامل الكفء مع الذكاء الاصطناعي و الاستغلال الأفضل للتكنولوجيا و التركيز الكامل على الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي مع توخي أقصى درجات الحذر والتحسب من آثاره السلبية ، وخفض التصعيد الإقليمي مواصلة بذل كافة الجهود المصرية لتجنيب المنطقة معاودة الاقتتال، واحتواء تداعيات الأزمات الإقليمية التي تنعكس مستوياتها السعرية على الداخل المصري.

​وقال إنه يأمل  أن تكون الحكومة وكافة الأجهزة التنفيذية على نفس القدر من الأمانة والمسؤولية التي يرسخها سيادة الرئيس والجهات المعنية وأن تقتدي الحكومة بالنهج الرئاسي في العمل الميداني الجاد  والتواصل المباشر مع الشارع، والسعي الدؤوب لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين  والابتعاد التام عن سياسات التهرب و تجاهل آلام الشعب ومتطلباته.

واختتم: إن المرحلة الراهنة تقتضي تضافر كافة الجهود الوطنية، والتزام كافة مؤسسات الدولة بروح المصارحة والعمل الجاد التي يعتمدها رئيس الجمهورية تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.

سيد طه فايز نائب رئيس شباب حزب الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة مؤسسات الدولة العمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط 359 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية في حملات بالغربية

صورة أرشيفية

تحرير 21 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

قوات الشرطة

ارتفاع ضحايا الثأر في المعابدة إلى 4 قتلى ومصابين بأسيوط

بالصور

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد