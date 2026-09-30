رئيس حي شمال الغردقة يلتقي المواطنين ويوجه بسرعة بحث مطالبهم وشكاواهم

عقد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، لقاءً مع عدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، ومتابعة الموضوعات التي طرحوها، مع توجيه الإدارات المختصة بسرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

واستعرض رئيس الحي خلال اللقاء مطالب المواطنين ومشكلاتهم، مؤكدًا أهمية التعامل معها ودراستها من جانب الإدارات المعنية، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال كل حالة في إطار الاختصاصات القانونية.

متابعة شكاوى المواطنين

ويأتي لقاء المواطنين ضمن جهود رئاسة حي شمال الغردقة لتعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم، بما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت رئاسة الحي استمرار عقد لقاءات المواطنين وفتح قنوات التواصل المباشر معهم، مع متابعة ما يتم طرحه من مطالب والتنسيق مع الإدارات المختصة بشأنها، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحقق الصالح العام.