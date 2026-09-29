استكمال إزالة مبانٍ مخالفة داخل فيلا بمنطقة الهلال بالغردقة

استكملت رئاسة حي شمال الغردقة ، أعمال الإزالة الفورية لمبانٍ مخالفة أُقيمت دون ترخيص ضمن نسبة الفراغ، وذلك داخل الفيللا رقم 16 د/ب بمنطقة الهلال، في إطار حملات التصدي لمخالفات البناء والتعديات بمدينة الغردقة.

وجاءت أعمال الإزالة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتكليفات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة، وتعليمات اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة.

إزالة المخالفة ومنع استكمال الأعمال

وأكدت رئاسة الحي، أن أعمال الإزالة تأتي تطبيقًا للقوانين والقرارات المنظمة للبناء، والتعامل الفوري مع أي أعمال تتم بالمخالفة للاشتراطات، خاصة التعديات على نسب الفراغ داخل العقارات.

وتواصل الأجهزة المختصة بالحي أعمال المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات بناء والتعامل معها فور اكتشافها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات مستمرة بشمال الغردقة

وتستمر رئاسة حي شمال الغردقة، في تنفيذ الحملات الميدانية لمواجهة أعمال البناء المخالف، بالتوازي مع متابعة الالتزام بالاشتراطات القانونية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.