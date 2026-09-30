وكيل زراعة الشيوخ: حديث الرئيس السيسي عن أمن الخليج يجسد التزام مصر بقضايا الأمن القومي العربي

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن دعم أمن واستقرار دول الخليج يمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، يجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر بدول الخليج، وحرص الدولة المصرية على دعم استقرار المنطقة وحماية مصالح شعوبها.

وقال إن العلاقات المصرية الخليجية تقوم على روابط تاريخية ومصالح مشتركة، مؤكدا أن أمن الخليج يرتبط بصورة وثيقة بالأمن القومي المصري والعربي، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار المنطقة أولوية في التحركات المصرية.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن تأكيد هذه الثوابت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس السيسي بحضور الحكومة والبرلمان وقيادات القوات المسلحة والشرطة والعمد والمشايخ، يعكس أهمية توضيح ثوابت الدولة ومواقفها تجاه القضايا الإقليمية، وترسيخ الوعي بها لدى مختلف مؤسسات الدولة والقيادات المجتمعية.

وأضاف أن مصر تمتلك تاريخا طويلا من العلاقات والتعاون مع دول الخليج في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، لافتا إلى أن استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين يساهم في التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على دعم الاستقرار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على تعزيز الحلول السياسية للأزمات الإقليمية، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التنسيق العربي والتعاون المشترك، بما يحافظ على أمن المنطقة ويدعم مصالح الشعوب ويعزز فرص تحقيق التنمية والاستقرار.