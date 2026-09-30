انطلاق عروض فنية ومسرحية في حلايب وأبو رماد ضمن برنامج ثقافي للمناطق الحدودية

انطلقت بمدينة حلايب وقرية أبو رماد، أولى فعاليات برنامج العروض الفنية والمسرحية المقرر تنفيذه في عدد من المناطق الحدودية بمحافظة البحر الأحمر، ضمن خطة تستهدف الوصول بالأنشطة الثقافية والفنية إلى المواطنين في المناطق النائية وتعزيز الرسائل التوعوية من خلال الفنون والإعلام.

يأتي البرنامج بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة البحر الأحمر ووزارة التنمية المحلية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على أن تشمل الفعاليات عددًا من مراكز وقصور الثقافة والمدارس بمدينتي حلايب وشلاتين.

البداية من أبو رماد

بدأت الفعاليات من قرية أبو رماد، باعتبارها المحطة الأولى للبرنامج، على أن تتواصل العروض تباعًا في قرية رأس حدربة، قبل أن تختتم بمحطتها الأخيرة في مدينة حلايب.

وتتضمن الخطة تقديم عروض فنية ومسرحية وبث رسائل ثقافية وإعلامية تستهدف رفع مستوى الوعي، وإتاحة الأنشطة الفنية والثقافية لأبناء المناطق الحدودية.

الفنون وسيلة للوصول إلى المناطق الحدودية

وتنسجم هذه الفعاليات مع توجه معلن للدولة نحو توسيع نطاق الأنشطة الثقافية والفنية لتصل إلى القرى والمناطق الحدودية، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين، ويدعم نشر الثقافة والوعي وتحصين النشء والشباب من الأفكار المتطرفة.

كما تتضمن مبادرة «حياة كريمة» محاور للتدخلات الاجتماعية والثقافية، من بينها تطوير قصور الثقافة والتوعية المجتمعية ودعم الأنشطة الثقافية في المناطق المستهدفة.