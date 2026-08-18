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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حالة نادرة.. اكتشاف 4 أمراض مناعية ذاتية لدى امرأة واحدة

امراض مناعة
امراض مناعة
أسماء عبد الحفيظ

في حالة طبية نادرة، كشف الأطباء عن إصابة امرأة واحدة بأربعة أمراض مناعية ذاتية في الوقت نفسه، في واقعة تسلط الضوء على ظاهرة متلازمة المناعة الذاتية المتعددة، التي تحدث عندما يعاني الشخص من ثلاثة أمراض مناعية ذاتية أو أكثر.

ووثقت دراسة طبية حالة امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا، كانت تعاني في البداية من التهاب الأقنية الصفراوية الأولي، وهو مرض مناعي مزمن يصيب القنوات الصفراوية داخل الكبد، إلى جانب التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو. وبعد ذلك ظهرت لديها إصابة متزامنة بـالتصلب المتعدد ومتلازمة شوغرن، ليصل إجمالي الأمراض المناعية الذاتية لديها إلى أربعة.

ما الأمراض الأربعة التي أصيبت بها المرأة؟

شملت الحالة أربعة اضطرابات مناعية مختلفة، لكل منها أعضاء وأعراض مميزة:

1. التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو:
يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الغدة الدرقية، ما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وظهور أعراض مثل الإرهاق وزيادة الوزن والشعور بالبرودة.

2. التهاب الأقنية الصفراوية الأولي:
مرض مناعي يستهدف القنوات الصفراوية الصغيرة في الكبد، ويمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف الكبد إذا لم تتم متابعته وعلاجه.

3. التصلب المتعدد:
اضطراب مناعي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، إذ يهاجم الجهاز المناعي الغلاف المحيط بالألياف العصبية، وقد يؤدي إلى مشكلات في الحركة أو الإحساس أو الرؤية والتوازن.

4. متلازمة شوغرن:
مرض مناعي ذاتي يستهدف بصورة خاصة الغدد المسؤولة عن إنتاج الدموع واللعاب، لذلك يرتبط غالبًا بجفاف العينين والفم، وقد تظهر معه أعراض أخرى في الجسم.

لماذا يمكن أن تجتمع عدة أمراض مناعية؟

الأمراض المناعية الذاتية تحدث عندما يختل عمل الجهاز المناعي فيبدأ بمهاجمة أنسجة الجسم بدلًا من حمايتها. ولا يوجد سبب واحد يفسر ظهور هذه الأمراض، إذ يمكن أن تتداخل عوامل وراثية ومناعية وبيئية في تطورها.

ويشير مفهوم المناعة الذاتية المتعددة إلى وجود أكثر من مرض مناعي ذاتي لدى الشخص نفسه، ويصبح الأمر أكثر ندرة كلما زاد عدد الأمراض المتزامنة.

وفي الحالة المنشورة، ظهرت الأمراض الأربعة على مدار سنوات، وليس بالضرورة في اللحظة نفسها، وهو ما يوضح أهمية متابعة المرضى الذين لديهم مرض مناعي ذاتي بحثًا عن أعراض جديدة قد تشير إلى اضطراب مناعي آخر.

هل الإصابة بمرض مناعي تعني الإصابة بمرض آخر؟

ليس بالضرورة. وجود مرض مناعي ذاتي واحد لا يعني حتمية الإصابة بأمراض أخرى، لكن الأطباء قد يكونون أكثر انتباهًا لظهور أعراض جديدة لدى هؤلاء المرضى، خصوصًا أن بعض الاضطرابات المناعية يمكن أن تتشارك في عوامل وراثية وآليات بيولوجية.

وسبق أن وثقت الأدبيات الطبية حالات أخرى لاجتماع أربعة أمراض مناعية ذاتية لدى الشخص نفسه، ما يؤكد أن ظاهرة متلازمة المناعة الذاتية المتعددة نادرة لكنها معروفة طبيًا.

وتؤكد هذه الحالة أهمية عدم تجاهل الأعراض المستمرة أو غير المعتادة، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع أحد أمراض المناعة الذاتية، لأن ظهور أعراض جديدة في جهاز مختلف من الجسم قد يستدعي تقييمًا طبيًا إضافيًا.

المصدر: دراسة حالة منشورة في Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation عام 2022، تناولت اجتماع التهاب الأقنية الصفراوية الأولي، وهاشيموتو، والتصلب المتعدد، ومتلازمة شوغرن لدى مريضة واحدة.

متلازمة المناعة حالة طبية نادرة امرأة واحدة بأربعة أمراض مناعية ذاتية أمراض مناعية ذاتية

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