في لقاء محافظ قنا ومساعد وزير الصحة.. إزالة المعوقات أمام 4 مستشفيات

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن المحافظة تولي قطاع الصحة اهتمامًا بالغًا، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المقررة.



جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والوفد المرافق له، بحضور النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الصحية بالمحافظة، ومتابعة نسب الإنجاز، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.





وتناول الاجتماع، موقف أعمال تطوير مستشفى نقادة، حيث وجه بسرعة إزالة المعوقات التي تواجه التنفيذ، كما ناقش مقترح تجميع التخصصات والخدمات المرتبطة بأعمال التطوير داخل مبنى واحد، لحين الانتهاء من أعمال التطوير، بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية، ويسهم في تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لمستشفى قنا الجديدة، مؤكدًا أهمية سرعة استكمال الأعمال والتجهيزات المتبقية تمهيدًا لافتتاحها في أقرب وقت ممكن، حيث سيسهم الموقف الجديد في تسهيل الوصول إليها، وبما يساهم في تخفيف الضغط على مستشفى قنا العام، واستعراض احتياجات الحضانات بالمستشفى العام.

فيما تناول الاجتماع، مناقشة عدد من ملفات التطوير الشاملة، إلى جانب متابعة موقف استئناف الأعمال بمستشفى دشنا المركزي، بجانب العمل على سرعة تشغيل مستشفى الحلفاية للأم والطفل.



وقال الدكتور شريف مصطفى، إن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الصحة والسكان ستجري جولة ميدانية لتفقد مستشفيات نقادة، وقنا الجديدة، ودشنا المركزي، وقنا العام، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، ومتابعة الأعمال الجارية، ورصد أي احتياجات أو معوقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في استكمال المشروعات، بما يضمن دخولها الخدمة وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية لأبناء محافظة قنا.