فتح باب التقديم للدراسات العليا بكليات جامعة قنا للعام الجامعي 2026/2027

وافق مجلس جامعة قنا بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة على فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027.



وأوضح رئيس جامعة قنا، بأنه تقرر فتح التقديم لكلية العلوم اعتبارا من 1 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2026 ، وتقرر فتح التقديم لكلية الطب في أبريل وأكتوبر من كل عام، وكلية الهندسة اعتبارا من 15 سبتمبر الى 14 اكتوبر 2026، ماجستير + دكتوراه الهندسة الكهربائية "قوى كهربيه، آلات كهربية، الاتصالات والكترونيات، الجهد العالي"، ماجستير+ دكتوراه الهندسة المدنية "انشاءات متقدمة ، الاشغال العامة"، ماجستير + دكتوراه الهندسة الميكانيكية "التصميم الميكانيكي والانتاج، القوى الميكانيكية".



وتابع عكاوى، ويبدأ القيد الأول بكلية الطب البيطري من 1 سبتمبر الى 30 سبتمبر 2026 "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" والقيد الثاني "ماجستير ، دكتوراه" فى الفترة من 1مارس الى 30 مارس 2027، وتقرر فتح باب التقديم بكلية التربية، للدبلوم من 15 أغسطس 2026 حتى 30 سبتمبر 2026 ، والماجستير مرتين في العام اكتوبر 2026، ومارس 2027 ، والدكتوراه طول العام، وسيتم فتح باب التقديم بكلية الآداب من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2026.



وأضاف الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث بالنسبة للتقديم لفصل الخريف بكلية علوم الرياضة "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" من 1 أغسطس إلى31 أغسطس 2026، وفصل الربيع "دكتوراه"من 1 يناير 2027 الى 15 يناير2027 ، و التقديم بكلية التربية النوعية ل"فصل الخريف" من 15 اغسطس حتى 14 سبتمبر 2026 ، و"فصل الربيع"من 15 ديسمبر 2026 الى 14 يناير 2027.

وتابع عبدالعظيم، ويبدأ القيد الأول بكلية الزراعة من 1 اغسطس إلى 15 اغسطس 2026، والقيد الثانى من 1 إلى 31 ديسمبر 2026، و التقديم بكلية التجارة" فصل الخريف"من 8 اغسطس حتى 3 سبتمبر 2026 ، و" فصل الربيع" من 6 الى 18 فبراير 2027، والتقديم للدبلوم وتمهيدي الماجستير بكلية الآثار اعتبارا من 1 إلى 30 سبتمبر 2026 ، والماجستير والدكتوراه طوال العام.



وأشار نائب رئيس جامعة قنا، إلى أن التقديم لكلية الحقوق الفترة الاولى من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2026، والفترة الثانية من 15 نوفمبر إلى 17ديسمبر 2026، وكلية التمريض خلال شهر اغسطس حتى الاسبوع الأول من سبتمبر من كل عام، وكلية طب الفم والاسنان شهر يوليو من كل عام، وكلية الصيدلة في الفترة من 1 إلى 31 اغسطس 2026.



وأضاف على موسى، مدير عام الإدارة العامة للدارسات العليا والبحوث، بأن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة "نظام بن الهيثم، بوابة جامعة قنا الرقمية، التقدم للدراسات العليا"، والأوراق المطلوبة هي شهادة المؤهل الدراسي: ليسانس أو بكالوريوس"، وبيان بتقديرات المقررات خلال سنوات الدراسة، فترة الامتياز وشهادة ميلاد وصورة فوتوغرافية حديثة وموافقة جهة العمل "أو إقرار بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام"، وتحديد الموقف من التجنيد وبالنسبة للتقديم لدرجة الدكتوراة يضاف للأوراق السابقة شهادة الماجستير.