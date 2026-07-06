مجانا.. قنا تستعد بـ 14 شاشة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إنه سوف يتم استكمال توفير وإتاحة شاشات عملاقة لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني في الدور الـ 16، ضد نظيره الأرجنتيني، والتي ستقام غدا الثلاثاء، في إطار حرص المحافظة على تعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير أماكن لعرض المباراة بشكل مجانى.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم توفير 14 شاشة، بجميع مراكز المحافظة، كما تم في مباراة مصر واستراليا، من خلال التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، دعم والاهتمام بالأنشطة والفعاليات الرياضية، ومشاركة جميع الفئات العمرية المختلفة لتشجيع المنتخب الوطنى.

وأضاف الببلاوي، أنه تم التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية والأمنية والتنفيذية لخروج الفعالية بالشكل الأمثل، خاصة وأن المحافظة حريصة على دعم والاهتمام بالأنشطة والفعاليات، وتعزيز الروح الرياضية بين مختلف الفئات.

وضمت الأماكن المتاحة التالي:

مدينة قنا: نادي الشبان المسلمين، مركز شباب سيدي

عبدالرحيم، ومركز شباب قنا، ونادي الفتيات "سيدات وفتيات فقط"

الوقف: مركز شباب المراشدة

فرشوط: مركز شباب فرشوط

قوص: ملعب السلة في الميدان

قفط: نادي قفط الرياضي

نجع حمادي: قصر الثقافة المسرح الصيفي

نقادة: مركز شباب الخطارة ونادي نقادة الرياضي

أبوتشت: مركز شباب العمرة والقاعة الفرعونية

دشنا: ستاد دشنا الرياضى