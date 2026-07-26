سوريا.. جيش الاحتلال يتوغل في الصمدانية الغربية ويعتقل مواطنا

أفادت وكالة الأنباء السورية" سانا "بقيام قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية بالتوغل في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي، حيث داهمت أحد المنازل.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن قوات الاحتلال إعتقلت مواطناً سوريا قبل أن تنسحب من المنطقة.

وفي سياق أخر ؛ أُصيب 3 أطفال بجراح متفاوتة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في قرية السلومية التابعة لمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، وفق مصادر أهلية في حمص.

وووفق وسائل إعلام ؛ فقد سارع الأهالي إلى نقلهم إلى المستشفى عقب الانفجار مباشرة لتلقي العلاج.

ولازالت تواصل الألغام ومخلفات الحرب في حصد أرواح المدنيين في سوريا ، وخصوصا الأطفال، في مناطق متفرقة من سوريا، ولا سيما في المناطق التي شهدت معارك سابقة.

وبحسب المصدر، لا تزال الاستجابة لمطالب الأهالي بإرسال فرق فنية لتفكيك الألغام ضمن الحدود الضيقة بسبب ضعف الإمكانيات وغياب خرائط الألغام وقصور المساعدة الدولية.



